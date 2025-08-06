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Два года тюрьмы за пощечину: в Грузии приговорили оппозиционера

17:26 781

Батумский городской суд вынес приговор основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели – ей назначено два года лишения свободы, сообщают грузинские СМИ.

Амаглобели была задержана в январе этого года за пощечину, которую она нанесла тогдашнему шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Инцидент произошел во время акции, участники которой требовали освободить задержанных на проевропейском митинге в Батуми.

Городской суд квалифицировал ее действия как «оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении», в то время как прокуратура Грузии настаивала на более тяжкой статье — «нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей».

Защита в ходе процесса добивалась оправдания, указывая, что пощечина Амаглобели не причинила Дгебуадзе никакого вреда. Сама подсудимая заявила, что удар был «эмоциональной реакцией» и не имел характера умышленного нападения. До завершения суда прокуратура предлагала Амаглобели процессуальную сделку — смягчение наказания в обмен на признание вины, однако она отказалась.

Освобождения основательницы оппозиционных изданий требовали Европарламент, ряд международных организаций, а также главы МИД нескольких стран ЕС. Грузинские власти, со своей стороны, подчеркивают, что не должно создаваться прецедента, при котором насилие в отношении полицейского, обеспечивающего общественный порядок, остается безнаказанным, а также требуют не вмешиваться во внутренние дела страны.

При этом в Тбилиси исключают наличие какого-либо политического подтекста в деле Амаглобели, тогда как оппозиция называет ее «политической заключенной».

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