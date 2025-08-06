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Загадочное дело в Баку: депутат Госдумы, его менеджер и 25 миллионов долларов, выведенных в Дубай

Отдел информации
17:25 3850

Российские информационные ресурсы и телеграм-каналы на протяжении некоторого времени сообщают о проходящем в Баку судебном процессе. В нем фигурирует имя депутата Государственной думы Григория Аникеева. По утверждениям источников, менеджер, управлявший бизнес-активами депутата, Антон Клубков, и его партнер Григорий Арефьев после введения санкций против России занимались переводом средств депутата в Объединенные Арабские Эмираты через Азербайджан. При помощи так называемых «обнальщиков» им удалось перевести в общей сложности 25 миллионов долларов. Однако на каком-то этапе менеджер депутата решил «выйти из игры».

Позже Клубков и Арефьев были арестованы азербайджанскими правоохранительными органами по обвинению в отмывании денег и других финансовых преступлениях. Их дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева. За выдвинутыми обвинениями Клубкову и Арефьеву грозило до 12 лет лишения свободы, однако суд приговорил их к 8 годам.

В проходящем в Баку судебном процессе фигурирует имя депутата Госдумы Григория Аникеева

Российские источники утверждают, что за арестом и приговором бывших менеджеров в Баку стоял сам депутат Аникеев, которому было выгодно их устранение. По сообщениям, Клубков в течение длительного времени выстраивал бизнес-схемы, позволявшие скрывать аффилированность Аникеева. За время работы на депутата он успел поруководить почти 30 различными его фирмами. Связанный с российскими правоохранительными органами телеграм-канал ВЧК-ОГПУ указывает, что менеджеры, управлявшие незаконным бизнесом депутата, решили выйти из его махинаций после того, как увидели в схемах «некоторых подозрительных персонажей». Именно поэтому, как утверждается, при «содействии» депутата в январе 2024 года они были арестованы в Баку. В ходе следствия Клубков предоставил коды от криптокошелька, в котором хранились криптовалютные активы на 4 миллиона долларов, однако позже эти средства исчезли из кошелька.

Потерпевшей по делу признана близкая знакомая депутата Ирина Юферева. Именно по ее жалобе были арестованы Клубков и Арефьев. В заявлении говорится, что Юферева выдала им в Дубае валюту, эквивалентную 9 миллиардам рублей, якобы в долг, однако деньги так и не были возвращены: их присвоили. Документ о долговом обязательстве был оформлен в Москве, передача денег произошла в Дубае, но суд над бывшими менеджерами депутата прошел в Баку.

В январе 2025 года в ходе судебного процесса суд постановил передать 4 миллиона долларов, хранившихся в криптокошельке Клубкова, потерпевшей Юферевой. Однако к тому моменту кошелек уже оказался пуст. Во время судебного разбирательства Клубков заявил, что депутат Аникеев приобрел элитную недвижимость в Дубае на имя своей нынешней и бывшей супруги, используя деньги, незаконно вывезенные из России. По утверждению подсудимого, депутат предпринял попытку физически устранить его, чтобы замести следы своей противоправной деятельности.

Потерпевшей по делу признана близкая знакомая депутата Ирина Юферева. Именно по ее жалобе были арестованы Клубков и Арефьев

Отметим, что решение по данному делу опубликовано в электронной судебной системе. Однако в соответствии с действующими правилами имена фигурантов скрыты под кодами.

Согласно приговору, обвиняемые, действуя в сговоре с гражданами РФ Сергеем Сергеевым, Шамилем Эдиевым и другими, создали организованную преступную группировку для незаконных денежных переводов из России в Азербайджан. В начале ноября 2023 года по указанию Шамиля Эдиева обвиняемый и его сообщник тайно похитили в Дубае крупную сумму денег, принадлежащих Юферевой. Точная сумма в ходе следствия установлена не была. Похищенные средства были переданы Эдиеву, который затем перевел 2 миллиона долларов в криптовалюту через платформу tether.to — якобы для сокрытия происхождения средств, помощи обвиняемому и уклонения от ответственности.

Позже обвиняемый приехал из Дубая в Баку и встретился со своим сообщником в отеле Excelsior Hotel & SPA Baku. Там они обсуждали захват и раздел украденных у Юферевой средств, а также способы замести следы преступления. Обвиняемый-1 (предположительно, речь идет о Клубкове — ред.) на суде заявил, что контролировал в Дубае две компании Юферевой: одну по аренде автомобилей, другую - в строительной сфере. Его знакомый, Обвиняемый-2, был директором компании по аренде автомобилей. По словам Клубкова, в начале ноября 2023 года, находясь в Дубае, он подвергся угрозам со стороны гражданина Украины по фамилии Жуков, который требовал денег якобы на поддержку украинской армии.

В этот момент через Юфереву и Сергеева появился Шамиль Эдиев, который занимался переводами средств из России в Дубай. Эдиев потребовал передать ему все деньги Юферевой и пообещал уладить вопрос с Украиной. Обвиняемый-1 утверждает, что в страхе перед угрозами согласился и отдал Шамилю наличными 70–75 миллионов долларов, которые хранились на виллах, принадлежащих компаниям Юферевой.

На следующий день Сергей Сергеев отвез его к Шамилю, который сообщил, что обвиняемый должен вылететь в Баку, откуда его отправят в Испанию, Сингапур или Гонконг. В Баку ему были переданы две флеш-карты с кодами криптокошельков, каждый из которых содержал по 2 миллиона долларов, а также 10 тысяч долларов наличными на расходы. Тем же вечером Шамиль познакомил Обвиняемого-1 с азербайджанцем по прозвищу Зико (также является фигурантом дела — ред.) и сказал, что они вместе полетят в Баку. Так и произошло: они прибыли в Баку и остановились в отеле Excelsior. Вскоре Обвиняемый-2 (предположительно, речь идет об Арефьеве — ред.) связался с ним из Таиланда и сообщил, что хочет приехать в Баку, так как его жизни угрожает опасность.

По делу о крупномасштабном мошенничестве, связанном с многомиллионной криптовалютой, суд рассмотрел новые эпизоды, касающиеся действий обвиняемых, прибывших в Баку из Таиланда.

Как установлено, второй из обвиняемых прибыл в Баку авиарейсом из Таиланда и поселился в отеле Excelsior. Там же он и другие фигуранты установили связь с неким Садыгом, который встретился с ними и передал каждому по две банковские карты. На каждой карте находилось более 93 тысяч евро. Контроль за действиями Антона и Григория, находившихся в Баку, осуществлял знакомый Шамиля Эдиева по имени Эмиль. Его задача заключалась в том, чтобы они не отклонялись от намеченного плана. В декабре 2023 года Эмиль приехал в отель, срочно забрал Антона и Григория и временно разместил их в доме своего отца. Все это время, согласно обвинению, Шамиль поддерживал с Антоном телефонную связь, давая указания не выходить ни с кем на контакт.

В один из дней Эмиль передал Антону свой телефон, сообщив, что с ним хочет поговорить Шамиль. Последний по телефону сообщил, что за ними ведется поиск. Оказалось, что некая Ирина Юферева наняла людей, чтобы найти Антона и Григория, однако эти «сыщики» на деле были связаны с самим Шамилем.

Согласно приговору, обвиняемые создали организованную преступную группировку для незаконных денежных переводов из России в Азербайджан

Первый обвиняемый подтвердил, что Шамиль действительно передал ему и второму обвиняемому по две карты памяти, на которых были записаны коды криптокошельков с активами на два миллиона долларов каждый. Кроме того, тот же Садыг в бакинском отеле вручил им по банковской карте MyGuava, на каждой из которых находилось по 100 тысяч долларов.

Знакомый Шамиля Эдиева по имени Эмиль пояснил, что разместил Антона и Григория у себя, когда те пробыли в отеле около полутора месяцев и у них закончились средства на оплату проживания. В январе 2024 года Антон позвонил ему и сообщил, что в дверь стучат. Эмиль отправился по указанному адресу и выяснил, что за дверью стояли сотрудники полиции. Он заявил, что ничего не знал о событиях в Дубае и о том, что у Антона и Григория была криптовалюта на четыре миллиона долларов. По его словам, он оплатил за них проживание в отеле и добавил: «Если бы знал, что у них миллионы, ни за что бы не платил вместо них».

Суд, рассмотрев собранные доказательства, пришел к выводу, что вина обвиняемых полностью доказана.

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