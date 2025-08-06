Загадочное дело в Баку: депутат Госдумы, его менеджер и 25 миллионов долларов, выведенных в Дубай

Российские информационные ресурсы и телеграм-каналы на протяжении некоторого времени сообщают о проходящем в Баку судебном процессе. В нем фигурирует имя депутата Государственной думы Григория Аникеева. По утверждениям источников, менеджер, управлявший бизнес-активами депутата, Антон Клубков, и его партнер Григорий Арефьев после введения санкций против России занимались переводом средств депутата в Объединенные Арабские Эмираты через Азербайджан. При помощи так называемых «обнальщиков» им удалось перевести в общей сложности 25 миллионов долларов. Однако на каком-то этапе менеджер депутата решил «выйти из игры». Позже Клубков и Арефьев были арестованы азербайджанскими правоохранительными органами по обвинению в отмывании денег и других финансовых преступлениях. Их дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева. За выдвинутыми обвинениями Клубкову и Арефьеву грозило до 12 лет лишения свободы, однако суд приговорил их к 8 годам.

Российские источники утверждают, что за арестом и приговором бывших менеджеров в Баку стоял сам депутат Аникеев, которому было выгодно их устранение. По сообщениям, Клубков в течение длительного времени выстраивал бизнес-схемы, позволявшие скрывать аффилированность Аникеева. За время работы на депутата он успел поруководить почти 30 различными его фирмами. Связанный с российскими правоохранительными органами телеграм-канал ВЧК-ОГПУ указывает, что менеджеры, управлявшие незаконным бизнесом депутата, решили выйти из его махинаций после того, как увидели в схемах «некоторых подозрительных персонажей». Именно поэтому, как утверждается, при «содействии» депутата в январе 2024 года они были арестованы в Баку. В ходе следствия Клубков предоставил коды от криптокошелька, в котором хранились криптовалютные активы на 4 миллиона долларов, однако позже эти средства исчезли из кошелька. Потерпевшей по делу признана близкая знакомая депутата Ирина Юферева. Именно по ее жалобе были арестованы Клубков и Арефьев. В заявлении говорится, что Юферева выдала им в Дубае валюту, эквивалентную 9 миллиардам рублей, якобы в долг, однако деньги так и не были возвращены: их присвоили. Документ о долговом обязательстве был оформлен в Москве, передача денег произошла в Дубае, но суд над бывшими менеджерами депутата прошел в Баку. В январе 2025 года в ходе судебного процесса суд постановил передать 4 миллиона долларов, хранившихся в криптокошельке Клубкова, потерпевшей Юферевой. Однако к тому моменту кошелек уже оказался пуст. Во время судебного разбирательства Клубков заявил, что депутат Аникеев приобрел элитную недвижимость в Дубае на имя своей нынешней и бывшей супруги, используя деньги, незаконно вывезенные из России. По утверждению подсудимого, депутат предпринял попытку физически устранить его, чтобы замести следы своей противоправной деятельности.

Отметим, что решение по данному делу опубликовано в электронной судебной системе. Однако в соответствии с действующими правилами имена фигурантов скрыты под кодами. Согласно приговору, обвиняемые, действуя в сговоре с гражданами РФ Сергеем Сергеевым, Шамилем Эдиевым и другими, создали организованную преступную группировку для незаконных денежных переводов из России в Азербайджан. В начале ноября 2023 года по указанию Шамиля Эдиева обвиняемый и его сообщник тайно похитили в Дубае крупную сумму денег, принадлежащих Юферевой. Точная сумма в ходе следствия установлена не была. Похищенные средства были переданы Эдиеву, который затем перевел 2 миллиона долларов в криптовалюту через платформу tether.to — якобы для сокрытия происхождения средств, помощи обвиняемому и уклонения от ответственности. Позже обвиняемый приехал из Дубая в Баку и встретился со своим сообщником в отеле Excelsior Hotel & SPA Baku. Там они обсуждали захват и раздел украденных у Юферевой средств, а также способы замести следы преступления. Обвиняемый-1 (предположительно, речь идет о Клубкове — ред.) на суде заявил, что контролировал в Дубае две компании Юферевой: одну по аренде автомобилей, другую - в строительной сфере. Его знакомый, Обвиняемый-2, был директором компании по аренде автомобилей. По словам Клубкова, в начале ноября 2023 года, находясь в Дубае, он подвергся угрозам со стороны гражданина Украины по фамилии Жуков, который требовал денег якобы на поддержку украинской армии. В этот момент через Юфереву и Сергеева появился Шамиль Эдиев, который занимался переводами средств из России в Дубай. Эдиев потребовал передать ему все деньги Юферевой и пообещал уладить вопрос с Украиной. Обвиняемый-1 утверждает, что в страхе перед угрозами согласился и отдал Шамилю наличными 70–75 миллионов долларов, которые хранились на виллах, принадлежащих компаниям Юферевой.

На следующий день Сергей Сергеев отвез его к Шамилю, который сообщил, что обвиняемый должен вылететь в Баку, откуда его отправят в Испанию, Сингапур или Гонконг. В Баку ему были переданы две флеш-карты с кодами криптокошельков, каждый из которых содержал по 2 миллиона долларов, а также 10 тысяч долларов наличными на расходы. Тем же вечером Шамиль познакомил Обвиняемого-1 с азербайджанцем по прозвищу Зико (также является фигурантом дела — ред.) и сказал, что они вместе полетят в Баку. Так и произошло: они прибыли в Баку и остановились в отеле Excelsior. Вскоре Обвиняемый-2 (предположительно, речь идет об Арефьеве — ред.) связался с ним из Таиланда и сообщил, что хочет приехать в Баку, так как его жизни угрожает опасность. По делу о крупномасштабном мошенничестве, связанном с многомиллионной криптовалютой, суд рассмотрел новые эпизоды, касающиеся действий обвиняемых, прибывших в Баку из Таиланда. Как установлено, второй из обвиняемых прибыл в Баку авиарейсом из Таиланда и поселился в отеле Excelsior. Там же он и другие фигуранты установили связь с неким Садыгом, который встретился с ними и передал каждому по две банковские карты. На каждой карте находилось более 93 тысяч евро. Контроль за действиями Антона и Григория, находившихся в Баку, осуществлял знакомый Шамиля Эдиева по имени Эмиль. Его задача заключалась в том, чтобы они не отклонялись от намеченного плана. В декабре 2023 года Эмиль приехал в отель, срочно забрал Антона и Григория и временно разместил их в доме своего отца. Все это время, согласно обвинению, Шамиль поддерживал с Антоном телефонную связь, давая указания не выходить ни с кем на контакт. В один из дней Эмиль передал Антону свой телефон, сообщив, что с ним хочет поговорить Шамиль. Последний по телефону сообщил, что за ними ведется поиск. Оказалось, что некая Ирина Юферева наняла людей, чтобы найти Антона и Григория, однако эти «сыщики» на деле были связаны с самим Шамилем.