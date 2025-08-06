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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

«Хезболла» отвергает требование о разоружении

17:35 510

Движение «Хезболла» считает, что «правительство Ливана совершило большую ошибку», приняв решение об изъятии оружия у сил сопротивления, противостоящих израильской агрессии. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в Telegram-канале.

«Мы отвергаем этот шаг, совершенный в интересах США и Израиля, который нельзя воспринимать иначе как стратегию капитуляции, — указывается в тексте. — Правительство оставляет Ливан беззащитным перед Израилем».

«Хезболла» осуждает премьер-министра страны Навафа Салама за его намерение продолжить на заседании кабмина 7 августа обсуждение плана урегулирования, подготовленного спецпредставителем США на Ближнем Востоке Томасом Барраком. В то же время движение подтверждает, что оно «открыто для диалога ради прекращения израильской агрессии против Ливана, освобождения его земель и пленных, а также восстановления того, что было разрушено жестокой агрессией».

Ранее Салам заявил, что состоявшееся во вторник заседание кабмина было посвящено выполнению правительственного решения «о сосредоточении в руках государства всего оружия, находящегося в стране». Он поручил командованию армии разработать к 31 августа план по разоружению всех военизированных формирований, в том числе «Хезболлы».

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