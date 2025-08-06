Россия перебрасывает войска в Беларусь

Первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой прибыл в Беларусь для участия в совместных стратегических учениях «Запад-2025», которые пройдут в сентябре, сообщило Минобороны республики.

В ходе маневров планируется отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа современных военных конфликтов, рассказал заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко, встречавший россиян.

Учения «Запад-2025» проводятся регулярно раз в два года. В предстоящих мероприятиях должны принять участие 13 тысяч военнослужащих.

16 мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что маневры будут проводиться на территории двух государств одновременно. Военнослужащие должны отработать «варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства» на нескольких стратегических направлениях, говорил он.

Однако в конце того же месяца его белорусский коллега Виктор Хренин объявил, что параметры «Запада-2025» снизят, а сами учения отодвинут от границ со странами НАТО и Украиной вглубь республики. По его словам, это сделают для «снижения напряженности в регионе», чтобы показать «миролюбивую позицию» Беларуси и ее готовность к диалогу и компромиссам «партнерам по всему миру».

Из-за «Запада-2025» литовская армия повысит уровень боевой готовности в августе — сентябре, а Польша проведет крупнейшие за последние годы дивизионные учения «Железный защитник».