Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан

Сегодня в Махачкале Федеральная служба безопасности России высадила на вертолете спецназ на виллу бывшего госсекретаря Дагестана, считающегося самым влиятельным человеком республики, Магомеда-Султана Магомедова. На вилле проведен обыск, изъяты крупная сумма денег, оружие и документы. Как сообщают российские СМИ, ФСБ, Генпрокуратура и МВД пресекли одну из крупнейших мошеннических схем с 2000-х годов. В ее рамках у государства было похищено федеральное нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт». По данным следствия, к этому причастен бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов.

Крупная мошенническая схема была раскрыта усилиями ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой и МВД. По данным ФСБ, Магомед-Султан Магомедов, «задействовав административный ресурс, инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001–2005 годах государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости». По последним данным, государству уже был возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт», а также вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех», общая стоимость которых составляет более 100 млрд рублей. Помимо этого, у фигурантов дела арестовано имущество, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд рублей. Следственный департамент МВД России уже возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Сообщается, что в рамках расследования правоохранительные органы осуществили 70 обысков как на территории Дагестана, так и Москвы. Во время них были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Конфискованы были также предметы роскоши, полученные от противоправной деятельности, и денежные средства в особо крупном размере.

«Известия» отмечают, что Магомед-Султан Магомедов в разные годы занимал ряд должностей, в том числе и в нефтяной сфере. В 1989 году его назначили директором Махачкалинского предприятия по обеспечению нефтепродуктами, а в 1991–2005 годах он был генеральным директором «Дагнефтепродукта», когда предприятие еще принадлежало государству. В 2005 году компания была приватизирована и позднее на ее базе создана новая — «Каспетролсервис», которая вошла в «МСБ-Холдинг». Российские СМИ также пишут, что с 2020 года формальными учредителями «МСБ Холдинга» стали близкие люди и дети экс-госсекретаря. По данным с сайта компании, «Каспетролсервис» является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на каспийском побережье Дагестана, это основная деятельность компании. «Каспетролсервис» состоит из распределительных нефтебаз, автозаправочных станций и Махачкалинской нефтеперевалочной станции, являющейся одной из крупнейших и старейших в этой отрасли в России. «Каспетролсервис» — единственная компания, которая может принимать и отгружать нефтепродукты через Каспийское море. Параллельно в 1995–2021 годах Магомед-Султан Магомедов также занимал должность депутата Народного собрания Республики Дагестан, в 2010–2013 годах был его председателем. В 2021 году стал государственным секретарем республики и занимал эту должность до 1 июля 2025 когда. «В июле его освободили от должности в связи с началом следственных действий: чиновника подозревали в незаконном экспорте нефтепродуктов. Проведенная в 2023 году проверка показала, что переработанное сырье вывозили на экспорт по нулевой ставке налогообложения, хотя оно являлось подакцизной продукцией. По версии следствия, нефтепродукты вывозили по Каспийскому морю в Азербайджан. Ущерб республиканскому бюджету составил около 2 млрд рублей», - пишут «Известия».

О задержании Магомедова по уголовному делу сообщалось 25 июня. На следующий день он был отпущен под подписку о невыезде, его активы на миллиарды рублей арестованы. Обыски прошли по десяткам адресов, не только в Дагестане, но и в Москве, Санкт-Петербурге. Они проводились у родных и коллег Магомедова, в его кабинете в администрации Дагестана. Обыски прошли, в частности, у жены и дочерей чиновника, говорил РБК источник. Его сына, депутата Народного собрания Дагестана, главу штаба общественной поддержки «Единой России» и руководителя «МСБ-Холдинга» Магомеда Магомедова опросили. Источник РБК в правоохранительных органах тогда пояснял, что следственные действия связаны с делом о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Федеральный чиновник, осведомленный о происходящем в республике, отметил после задержания госсекретаря, что Магомедов — один из самых влиятельных людей в Дагестане: «В своих кругах он известен по прозвищу Заправщик». По словам собеседника РБК, к Магомедову-старшему уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении него затянулись. Магомедов в последние годы был одной из основных политических фигур Дагестана, говорил глава ОНК региона Шамиль Хадулаев. По его словам, бывший госсекретарь очень серьезно влиял на многие процессы, в том числе на назначения на многие должности.