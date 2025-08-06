Новый удар Трампа по Индии. Индусы огорчены

«Мы уже ясно изложили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наши импортные операции основаны на рыночных факторах и проводятся с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек Индии. Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины в отношении Индии за действия, которые также предпринимают ряд других стран», - сказано в заявлении ведомства.

Индия «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», заявили в МИД страны.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение закупок российской нефти. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в Белом доме.

Белый дом сообщил, что может распространить тариф, введенный против Индии, и на другие страны, которые импортируют российскую нефть.

Ранее Трамп пообещал повысить тарифы для Индии за покупку российской нефти. По его словам, «им безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины». Конкретные цифры он не озвучил, но дал понять, что последствия будут ощутимыми.

В ответ в Нью-Дели заявили, что закупки российской нефти — вынужденная мера на фоне действий Запада. Индийская сторона также напомнила, что США и страны ЕС продолжают приобретать у Москвы отдельные категории товаров, например, удобрения и металлы.

На прошлой неделе Белый дом уже повысил тарифы на индийские товары до 25% и пригрозил санкциями за закупку нефти у России. Роль Индии в финансировании российской военной машины очевидна: до 2022 года она импортировала лишь 0,2% российской нефти, а сейчас - 45% (около 2 млн баррелей в сутки). Это принесло Кремлю более 50 млрд долларов дохода только за прошлый год.