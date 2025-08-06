Матери чеченских оппозиционеров дали 4 года колонии

Зарема Мусаева, мать известных чеченских оппозиционных деятелей, приговорена к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ — «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». По версии следствия, 56-летняя женщина якобы напала на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний и причинила ему незначительные телесные повреждения, поцарапав шею. Как отмечают правозащитники, никто из свидетелей не подтвердил факт нападения.

О приговоре сообщает правозащитная организация «Команда против пыток», глава которой Сергей Бабинец прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я помню, как Зарему силой увезли из дома. Уже тогда было ясно — ее везут в Чечню для публичной показательной расправы. Для любого здравомыслящего человека, который хоть раз слышал про историю Заремы, очевидно, что она невиновна. «Команда против пыток» продолжит оказывать Зареме Мусаевой всю необходимую поддержку до тех пор, пока она не окажется на свободе и в безопасности».

Место отбывания наказания пока не определено. На судебном заседании Мусаева заявила ходатайство о недопустимости направления в ту же колонию-поселение, где она уже отбывала наказание по предыдущему приговору и где работает сотрудник ФСИН, обвиняющий ее в новом правонарушении.

Напомним, Зарема Мусаева была насильно вывезена сотрудниками чеченской полиции из Нижнего Новгорода в январе 2022 года. По утверждению следствия, в момент задержания она якобы поцарапала лицо одному из силовиков. 4 июля 2023 года Ахматовский районный суд города Грозного приговорил ее к 5,5 года лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Впоследствии срок был сокращен до 4 лет и 9 месяцев.

Инцидент с насильственным вывозом Мусаевой вызвал широкий общественный резонанс. Сотрудники чеченской полиции ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где в тот момент проживали Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Женщину насильно вывезли в Грозный, где она, согласно заявлению следственных органов, проходит в статусе свидетельницы по делу о мошенничестве. Семья Янгулбаевых назвала случившееся похищением. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявлял, что семье Янгулбаевых якобы трижды направлялись повестки с требованием явиться в Грозный.