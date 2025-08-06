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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп был готов сдать назад, но...

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Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
19:34 701

Сегодня за полчаса до полуночи президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. О том, чему оно будет посвящено, сказано не было (интрига, как всегда), но ясно, что президент США будет говорить о своей политике по отношению к России. А конкретнее, будет ли он вводить пошлины на импорт ее товаров в Америку и вторичные санкции против тех стран, которые покупают у нее нефть.

В последние дни и буквально часы в Вашингтоне стали множиться сигналы о том, что Трамп собирается ослабить давление на Кремль. Он сообщил, что примет решение об этом после того, как получит отчет о встрече в Кремле своего представителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Однако по данным наиболее осведомленных столичных инсайдеров, Трамп уже получил сигналы от Путина. И он, как они утверждают, подразумевает определенный компромисс в предельно жесткой до этого российской позиции.

Трамп с удовольствием ослабит хватку в обмен на некие «сигналы» Путина

Если это так, то это даст Трампу основание заявить о приостановке решения по санкциям и тарифам, которыми он угрожает России. В конечном итоге он в них и не был заинтересован. Haqqin.az процитировал газету New York Post, которая, ссылаясь на некоего представителя администрации сегодня пишет, что санкции вовсе «не являются неизбежными», и что для Трампа самым важным является достижение некоей сделки с Россией.

Определенную интонацию приобрело и неоднократное признание Трампа, что санкции против России могут и не сработать. Если так то зачем их вводить?

NYP - не самая рейтинговая и уважаемая газета Америки. Но она любимое издание Трампа и то, что она сообщает о его намерениях, часто совпадает с реальностью.

Трамп хотел бы сообщить о договоренности с Путиным, которую он бы представил как оглушительный успех. Особенно это важно сделать за два дня до подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, чьи президенты сейчас находятся в Вашингтоне. Оно будет представлено как «историческое», которое никогда не было бы достигнуто, если бы не усилия Трампа.

И тогда он получит все лавры в свои руки. Равно как и Нобелевскую премию мира. Согласитесь, что в этой ситуации объявлять о драконовских пошлинах и санкциях против России как-то некстати.

Однако спексису добавило то, что Трампа ввел сегодня дополнительные пошлины против Индии. Означает ли это, что во время трехчасовой беседы в Кремле Уиткофф ни в чем не смог его убедить?

Трамп постоянно снижал планку влияния на Путина, что привело к катастрофическим последствиям для Украины

Сегодня в Вашингтоне был опубликован весьма критический доклад о российской политике Трампа, подготовленный сенаторами-демократами Элизабет Уоррен и Джин Шахин, являющимися влиятельными членами сенатского Комитета по иностранным делам.

В нем говорится, что с момента вступления в должность Трамп постоянно снижал планку влияния на Путина, что привело к катастрофическим последствиям для Украины. А сейчас вопрос о применении или отказе от санкций является своеобразным референдумом по политике Трампа в отношении этой страны.

«Президент представляет себя как peacemaker, который делает все, что в его силах, чтобы прекратить кровопролитие в Украине», - пишут авторы доклада.

И он вряд ли захочет признать, что у него (как в известном российском анекдоте) «опять ничего не получилось».

Трамп неоднократно говорил в последние дни - «посмотрим, что произойдет». Вот и посмотрим, ждать осталось недолго…

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