Сегодня за полчаса до полуночи президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. О том, чему оно будет посвящено, сказано не было (интрига, как всегда), но ясно, что президент США будет говорить о своей политике по отношению к России. А конкретнее, будет ли он вводить пошлины на импорт ее товаров в Америку и вторичные санкции против тех стран, которые покупают у нее нефть. В последние дни и буквально часы в Вашингтоне стали множиться сигналы о том, что Трамп собирается ослабить давление на Кремль. Он сообщил, что примет решение об этом после того, как получит отчет о встрече в Кремле своего представителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Однако по данным наиболее осведомленных столичных инсайдеров, Трамп уже получил сигналы от Путина. И он, как они утверждают, подразумевает определенный компромисс в предельно жесткой до этого российской позиции.

Если это так, то это даст Трампу основание заявить о приостановке решения по санкциям и тарифам, которыми он угрожает России. В конечном итоге он в них и не был заинтересован. Haqqin.az процитировал газету New York Post, которая, ссылаясь на некоего представителя администрации сегодня пишет, что санкции вовсе «не являются неизбежными», и что для Трампа самым важным является достижение некоей сделки с Россией. Определенную интонацию приобрело и неоднократное признание Трампа, что санкции против России могут и не сработать. Если так то зачем их вводить? NYP - не самая рейтинговая и уважаемая газета Америки. Но она любимое издание Трампа и то, что она сообщает о его намерениях, часто совпадает с реальностью. Трамп хотел бы сообщить о договоренности с Путиным, которую он бы представил как оглушительный успех. Особенно это важно сделать за два дня до подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, чьи президенты сейчас находятся в Вашингтоне. Оно будет представлено как «историческое», которое никогда не было бы достигнуто, если бы не усилия Трампа. И тогда он получит все лавры в свои руки. Равно как и Нобелевскую премию мира. Согласитесь, что в этой ситуации объявлять о драконовских пошлинах и санкциях против России как-то некстати. Однако спексису добавило то, что Трампа ввел сегодня дополнительные пошлины против Индии. Означает ли это, что во время трехчасовой беседы в Кремле Уиткофф ни в чем не смог его убедить?