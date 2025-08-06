ЮАР будет проводить учения с Россией и Китаем

Южно-Африканская Республика, Россия и Китай проведут в ноябре текущего года у берегов Африки совместные военно-морские учения под кодовым названием Mosi 3 (Дым 3). Об этом сообщил новостной портал DefenceWeb.

Учения пройдут в Атлантическом океане вблизи побережья принимающей страны - ЮАР. Руководить же учениями будет КНР. Какие именно корабли примут в них участие, пока не разглашается.

В ходе подготовительной встречи, которая прошла в июне в ЮАР, были поставлены следующие задачи перед участниками Mosi 3: укрепление и развитие стратегических отношений между тремя странами, укрепление морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности на море.

Напомним, что первые совместные военно-морские учения ЮАР, РФ и КНР Mosi состоялись в ноябре 2019 года в Атлантическом океане вблизи Кейптауна. Вторые по счету прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан.