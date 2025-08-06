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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Украинские депутаты на Тайване

20:20 718

Украинская межпартийная делегация во главе с депутатом Николаем Княжицким прибыла с визитом на Тайвань, пишут украинские Telegram-каналы. 

Во время визита также состоялась официальная встреча с представителями тайваньской администрации, в ходе которой украинская сторона выразила благодарность за оказанную помощь и подчеркнула важность международной солидарности в противодействии авторитарным режимам.

Особое внимание было уделено возможным рискам в Тайваньском проливе и необходимости совместного реагирования на глобальные вызовы безопасности.

Также в официальном заявлении МИД Тайваня говорится, что украинская делегация призвала к углублению двустороннего сотрудничества и выразила заинтересованность в привлечении тайваньских инвестиций в Украину.

Стороны обсудили общие угрозы со стороны авторитарных государств и подчеркнули важность обмена опытом в сферах обороны, цифровой безопасности и восстановления после войны.

Интересно, что этот визит стал первым официальным контактом между украинским и тайваньским парламентами с начала полномасштабной войны в Украине.

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