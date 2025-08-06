Заказавшему убийство собственного отца Фараджеву вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Фараджа Фараджова, обвиняемого в том, что он заказал убийство собственного отца. Также перед судом предстали его соучастники - Илькин Гусейнов и Фариз Исмаилов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен вердикт. Суд приговорил Фараджа Фараджова, Илькина Гусейнова и Фариза Исмаилова к 8 годам лишения свободы каждого.

Отметим, в январе прошлого года Фараджов поручил своему знакомому Илькину Гусейнову совершить убийство собственного отца, проживавшего в Имишлинском районе. Илькин Гусейнов привлек к преступлению Фариза Исмаилова, с которым действовал по предварительному сговору. Вместе они отправились в Имишлинский район. Однако по не зависящим от злоумышленников обстоятельствам преступление не было доведено до конца, хотя они подготовили все необходимое для его совершения.

На основе доказательств, собранных в ходе следствия, проведенного в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, Фараджов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 32.3 (организатор преступления), 28, 120.2.1 (подготовка к убийству группой лиц по предварительному сговору), 32.3, 28, 120.2.5 (подготовка к убийству по заказу) и другим статьям Уголовного кодекса. Гусейнов и Исмаилов также были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 28, 120.2.1, 28, 120.2.5 и другим. В отношении всех троих была избрана мера пресечения в виде ареста.