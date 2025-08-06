USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Заказавшему убийство собственного отца Фараджеву вынесли приговор

Инара Рафикгызы
20:46 1029

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Фараджа Фараджова, обвиняемого в том, что он заказал убийство собственного отца. Также перед судом предстали его соучастники - Илькин Гусейнов и Фариз Исмаилов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен вердикт. Суд приговорил Фараджа Фараджова, Илькина Гусейнова и Фариза Исмаилова к 8 годам лишения свободы каждого.

Отметим, в январе прошлого года Фараджов поручил своему знакомому Илькину Гусейнову совершить убийство собственного отца, проживавшего в Имишлинском районе. Илькин Гусейнов привлек к преступлению Фариза Исмаилова, с которым действовал по предварительному сговору. Вместе они отправились в Имишлинский район. Однако по не зависящим от злоумышленников обстоятельствам преступление не было доведено до конца, хотя они подготовили все необходимое для его совершения.

На основе доказательств, собранных в ходе следствия, проведенного в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, Фараджов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 32.3 (организатор преступления), 28, 120.2.1 (подготовка к убийству группой лиц по предварительному сговору), 32.3, 28, 120.2.5 (подготовка к убийству по заказу) и другим статьям Уголовного кодекса. Гусейнов и Исмаилов также были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 28, 120.2.1, 28, 120.2.5 и другим. В отношении всех троих была избрана мера пресечения в виде ареста.

Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема
19:34 4448
Как семья Эльдара Махмудова легализовывала в Британии украденные миллионы
Как семья Эльдара Махмудова легализовывала в Британии украденные миллионы
16:53 5149
Иранцы тайно пытались получить технологии ядерного оружия
Иранцы тайно пытались получить технологии ядерного оружия
21:12 804
Зеленский: Главное - чтобы Путин не обманул
Зеленский: Главное - чтобы Путин не обманул обновлено 21:57; видео
21:57 13892
Стрельба на американской военной базе: ранены военные
Стрельба на американской военной базе: ранены военные ВИДЕО
20:53 1213
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан видео
18:01 6668
США и Европа продолжают многомиллиардную торговлю с Россией
США и Европа продолжают многомиллиардную торговлю с Россией
19:33 1691
Матери чеченских оппозиционеров дали 4 года колонии
Матери чеченских оппозиционеров дали 4 года колонии
19:15 1798
Погиб министр обороны Ганы
Погиб министр обороны Ганы
18:57 2104
Зеленский на передовой
Зеленский на передовой видео; обновлено 18:50
18:50 3839
Живший в Карабахе Стерлигов откроет в России ярмарку рабов
Живший в Карабахе Стерлигов откроет в России ярмарку рабов
18:42 4184

ЭТО ВАЖНО

Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема
19:34 4448
Как семья Эльдара Махмудова легализовывала в Британии украденные миллионы
Как семья Эльдара Махмудова легализовывала в Британии украденные миллионы
16:53 5149
Иранцы тайно пытались получить технологии ядерного оружия
Иранцы тайно пытались получить технологии ядерного оружия
21:12 804
Зеленский: Главное - чтобы Путин не обманул
Зеленский: Главное - чтобы Путин не обманул обновлено 21:57; видео
21:57 13892
Стрельба на американской военной базе: ранены военные
Стрельба на американской военной базе: ранены военные ВИДЕО
20:53 1213
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан видео
18:01 6668
США и Европа продолжают многомиллиардную торговлю с Россией
США и Европа продолжают многомиллиардную торговлю с Россией
19:33 1691
Матери чеченских оппозиционеров дали 4 года колонии
Матери чеченских оппозиционеров дали 4 года колонии
19:15 1798
Погиб министр обороны Ганы
Погиб министр обороны Ганы
18:57 2104
Зеленский на передовой
Зеленский на передовой видео; обновлено 18:50
18:50 3839
Живший в Карабахе Стерлигов откроет в России ярмарку рабов
Живший в Карабахе Стерлигов откроет в России ярмарку рабов
18:42 4184
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться