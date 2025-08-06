Стрельба на американской военной базе: ранены военные

На американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия произошла стрельба, сообщает Associated Press.
По предварительной информации, пять военных получили огнестрельные ранения, стрелок задержан. Идет поиск его возможного сообщника.
Администрация базы ввела режим полной блокировки территории — все въезды закрыты, персоналу в зоне действия ограничений предписано «оставаться внутри помещений, закрыть и запереть все окна и двери».
Форт-Стюарт, расположенный в 64 км к юго-западу от Саванны, представляет собой крупнейший армейский гарнизон к востоку от реки Миссисипи, отмечает AP. На его территории размещены подразделения 3-й пехотной дивизии армии США, а также проживают семьи военнослужащих.
August 6, 2025