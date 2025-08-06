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Президент Польши хочет изменить Конституцию

6 августа 2025, 22:30 790

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в среду заявил о намерении инициировать общенациональное обсуждение по внесению поправок в Конституцию страны.

«Правовая безопасность польских граждан, конституционный и правовой порядок государства для меня гораздо важнее, чем самоуспокоение какого-то лишь одного класса общества», - сказал он после вступления в должность главы государства.

«Давайте начнем общенациональную дискуссию о том, какой должна быть конституция 2030 года, - приводит его слова польский телеканал Polsat. - Мы должны начать работу над новой конституцией, проект которой будет готов через пять лет».

Для достижения этой цели Навроцкий планирует создать совет по реформированию государственной системы: «Я приглашу в этот совет представителей всех политических кругов, ученых, всех, кому небезразлично польское государство и наша правовая система».

«Мы начнем честную дискуссию на национальном уровне о том, как должна выглядеть конституция 2030 года, поскольку гражданам нужны четкие, прозрачные принципы политического взаимодействия, которое служит интересам суверенитета и безопасности польского государства, и мы должны это сделать сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми не позднее 2030 года», - заявил президент Польши.

По его словам, эти меры необходимы в связи с изменениями, произошедшими за последние 30 лет.

«Мы находимся в совершенно новой общественной и геополитической ситуации», - подчеркнул Навроцкий.

Президент напомнил, что действующая Конституция Польши была принята в 1997 году, отметив, что по-прежнему с уважением относится к авторам этого документа, принятого почти 30 лет назад. Тем не менее, по его словам, с тех пор в мире произошло много изменений, и правовые акты необходимо к ним адаптировать.

Навроцкий был приведен к присяге в должности президента Польши ранее в среду. Церемония состоялась в Национальном собрании Польши. Он победил на выборах президента, второй тур которых состоялся 1 июня. Тогда он получил 50,89% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,11%.

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