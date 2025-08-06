Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан

По словам одного бизнесмена, несколько дней назад он продал свои активы в России и попытался перевести вырученные средства в Азербайджан (речь идет о сумме в размере 2 миллионов долларов). Ему удалось осуществить первый транш — примерно половину суммы, однако оставшиеся средства были заблокированы без объяснения причин.

Азербайджанцы в России столкнулись с ограничениями на перевод денежных средств на родину через банки. Об этом редакции haqqin.az сообщили два российских предпринимателя – этнические азербайджанцы, принявшие решение вернуться на историческую родину.

Следует напомнить, что Банк России в марте 2022 года после введения западных санкций ввел ограничения на трансграничные переводы. В соответствии с новыми правилами граждане «дружественных» стран и граждане России могут переводить на свои счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов в месяц.

Иностранным гражданам, работающим в России (как из дружественных, так и из недружественных стран), разрешается переводить за границу средства в пределах полученной зарплаты. Однако нерезидентам, не работающим в России, а также компаниям из недружественных стран такие переводы запрещены. Через системы быстрых денежных переводов разрешается ежемесячно переводить из России не более 10 тысяч долларов.

Предполагается, что ограничения на переводы из России в Азербайджан являются частью целенаправленной кампании давления Кремля на азербайджанских предпринимателей, ведущих деятельность в России. Ранее российские пропагандисты уже призывали использовать запрет на банковские и неформальные переводы как инструмент давления на Баку.

Следует отметить, что, несмотря на резкий рост объема переводов из России в Азербайджан в 2022 и 2023 годах, впоследствии данный показатель начал снижаться. В 2024 году из России в Азербайджан поступило около 497 миллионов долларов, что на 53 процента меньше по сравнению с предыдущим годом.