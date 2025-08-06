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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Президент Бразилии оказался очень гордым

6 августа 2025, 23:19 786

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью Reuters, что не намерен лично обращаться к своему американскому Дональду Трампу по поводу введённых США 50% пошлин на бразильские товары. По словам Лулы, он не станет «унижаться», добиваясь разговора, пока «интуиция не подскажет», что Трамп готов к диалогу.

Несмотря на резкий удар по экспорту, Лула уверен, что экономика страны справится, а ответные тарифы вводить пока не планируется. Пострадавшим из-за тарифов США бразильским компаниям окажут помощь.

Он осудил связь Вашингтона с делом экс-президента страны Жаира Болсонару, назвав экс-президента «предателем Родины».

Бразильский лидер пообещал обсудить с Китаем и Индией возможный «коллективный ответ в рамках БРИКС».

Также Лула анонсировал «новую стратегию по защите минеральных ресурсов как вопрос национального суверенитета».

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