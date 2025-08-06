Европейцев попросили не покупать российскую нефть у индусов

Сенатор США Линдси Грэм в соцсети Х написал, что решение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран, которые покупают нефть у России, стало переломным моментом.

«Решение Трампа принять меры против стран, которые покупают дешевую российскую нефть, — это переломный момент. Эти страны наконец-то заплатят высокую и давно назревшую цену», — заявил сенатор.

Также Грэм обратился к странам Евросоюза, которые помогают Украине. Сенатор напомнил, что они покупают нефть у Индии, которая изначально приобрела ее у России.