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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Европейцев попросили не покупать российскую нефть у индусов

6 августа 2025, 23:40 404

Сенатор США Линдси Грэм в соцсети Х написал, что решение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран, которые покупают нефть у России, стало переломным моментом.

«Решение Трампа принять меры против стран, которые покупают дешевую российскую нефть, — это переломный момент. Эти страны наконец-то заплатят высокую и давно назревшую цену», — заявил сенатор.

Также Грэм обратился к странам Евросоюза, которые помогают Украине. Сенатор напомнил, что они покупают нефть у Индии, которая изначально приобрела ее у России.

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