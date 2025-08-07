У Эрдогана пообещали Украине поддержку

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчын Топчу заявил в интервью Ukrinform, что Анкара готова создать все необходимые условия для проведения встречи президентов Украины и России.

Топчу подчеркнул, что Турция твердо поддерживает территориальную целостность Украины и считает важным, чтобы обе страны оставались за столом переговоров и продолжали диалог, несмотря на все сложности. Топчу отметил, что в случае согласия лидеров Турция готова обеспечить проведение встречи «в самых комфортных для обеих сторон условиях».

Также советник президента сообщил, что Турция намерена и дальше поддерживать Украину во время войны и в послевоенный период, уделяя особое внимание развитию экономического сотрудничества, восстановлению инфраструктуры и гумпомощи. Он подчеркнул, что приоритетом остается скорейшая ратификация Украиной соглашения о свободной торговле с Турцией для укрепления двусторонних отношений.