Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «важнейшим историческим событием» ожидаемую встречу лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне.

«Завтра в Вашингтоне произойдёт важнейшее историческое событие: при посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

Алиев и Пашинян вели переговоры уже давно, но всё ускорилось после вмешательства президента США. Сегодняшний день войдёт в мировую историю как дата освобождения Кавказа из когтей России.

Россия официально теряет гегемонию над двумя из трёх стран Южного Кавказа и пока сохраняет контроль над Грузией через партию «Грузинская мечта», но этот контроль, похоже, долго не продержится», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.