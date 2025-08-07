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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне

01:19 1144

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «важнейшим историческим событием» ожидаемую встречу лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне.

«Завтра в Вашингтоне произойдёт важнейшее историческое событие: при посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

Алиев и Пашинян вели переговоры уже давно, но всё ускорилось после вмешательства президента США. Сегодняшний день войдёт в мировую историю как дата освобождения Кавказа из когтей России.

Россия официально теряет гегемонию над двумя из трёх стран Южного Кавказа и пока сохраняет контроль над Грузией через партию «Грузинская мечта», но этот контроль, похоже, долго не продержится», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
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ЭТО ВАЖНО

Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
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01:19 1145
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