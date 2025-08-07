Азербайджан захлестнули июльские убийства…

В селе Гадашоба Хачмазского района убита 43-летняя Кифаят Латифова. Женщине нанесены множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержан её 15-летний сын Э.Латифов, переданный следственным органам.

15-летний подросток зарезал в Геранбойском районе свою 47-летнюю мать Лалу Исмаилову и 77-летнюю бабушку Тамеллу Исмаилову. Уголовное дело возбуждено по статье 120.2.7 Уголовного кодекса Азербайджана — убийство двух и более лиц. Подозреваемый задержан.

В Азербайджане зафиксирован тревожный рост числа семейных убийств, вызывающий общественный резонанс и усиливающий дискуссии о причинах этой волны насилия. Социологи и психологи отмечают: речь идет не о единичных случаях, а о цепочке трагедий, произошедших в течение июля в разных регионах страны.

В Сумгаите братья Зейд и Салех Гадировы, 16 и 17 лет, до смерти избили своего 44-летнего отца Аслана Гадирова. Соседи утверждают, что раньше подростки вели себя воспитанно, несмотря на то, что их отец злоупотреблял алкоголем.

7 июля в Гобустанском районе была убита 24-летняя Гюнель Агабейли. По версии следствия, преступление совершил её свекор, 56-летний Оруджага Агаев. Сначала следствие предполагало мотив ревности, однако супруг погибшей, Тайфун Агабейли, заявил, что конфликт возник на почве давления со стороны его отца, требовавшего, чтобы сын развелся с невесткой из-за отсутствия детей.

27 июля в поселке Гюздек Апшеронского района на почве ревности была убита 23-летняя Гюнай Мамедова. Подозреваемый, житель Закатальского района Мухаммед Дашдемиров после преступления добровольно сдался полиции. У погибшей остались двое малолетних детей.

19 июля в Гяндже 46-летний Самед Гасанли до смерти избил свою 22-летнюю дочь Лейлу. Мужчина задержан.

В селе Мюрселли Сабирабадского района 85-летняя Балабике Зейналова погибла от рук собственного сына. 52-летний Агамирза Зейналов, злоупотреблявший алкоголем, убил свою мать после конфликта из-за её пенсионной карты, которую она пыталась у него отнять.

В начале июля в сумгаитском поселке Гаджи Зейналабдин 40-летняя Айгюнь Багирова была доставлена в больницу с множественными ножевыми ранениями, но спасти её не удалось. В убийстве подозревается супруг погибшей, 43-летний Габиль Багиров, который был задержан.

30 июля в селе Какалос Астаринского района была зарезана 55-летняя Халида Манафова. С колото-резаными ранениями женщину доставили в больницу, где она скончалась. По подозрению в преступлении задержана 21-летняя невестка погибшей, Руфана Иманова.

Череда подобных преступлений указывает на системный кризис внутри семейных отношений. Примечательно, что преступления совершаются не только взрослыми, но и подростками, что свидетельствует о разрушении базовых эмоциональных связей и ослаблении семейного контроля. Даже когда речь идёт о преступлениях, совершенных в состоянии аффекта или вследствие психических расстройств, очевидно, что ключевую роль в них играют социальная среда и длительные внутренние конфликты.

Комментируя происходящее, клинический психолог Ровшан Наджафов, отмечает: насилие в семье часто рождается не из ненависти, а из отсутствия эмпатии и эмоциональной привязанности.

«Люди, не способные с раннего возраста развить сочувствие, склонны воспринимать агрессию как способ восстановления контроля и преодоления собственной слабости, - отметил Наджафов. - У многих из таких людей наблюдаются нарциссические или антисоциальные черты личности, что делает их особенно опасными для близкого окружения».

Психологи подчеркивают: медиа и социальные сети делают подобные случаи более заметными, но корни проблемы лежат в социально-экономических кризисах, в паттернах воспитания, в росте агрессивности и эмоциональной изоляции внутри семей.

Волна июльских убийств, захлестнувшая Азербайджан, стала тревожным сигналом о том, что вопреки восточным устоям семейная близость и родственные чувства перестают быть сдерживающим барьером для проявления бытовых жестокости и насилия.