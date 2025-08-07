Палестинский дом под гусеницами Израиля

Вильнюс (Литва). Акции протеста против войны в секторе Газа и мер Израиля по распределению продовольствия

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста против экономической политики правительства

Западный берег (Палестина). Израильская тяжелая техника сносит палестинский дом недалеко от Вифлеема на оккупированном Западном берегу

Хиросима (Япония). День Хиросимы, приуроченный к 80-й годовщине ядерной бомбардировки города

Праяградж (Индия). Собака стоит на крыше затопленного дома на берегу реки Ганг в штате Уттар-Прадеш после проливных муссонных дождей

Баньюль-сюр-Мер (Франция). Дым поднимается от лесного пожара в департаменте Од, к северу от границы с Испанией. 2000 пожарных борются с огнем, который за ночь охватил территорию размером с Париж