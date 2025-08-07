USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Палестинский дом под гусеницами Израиля

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:35 354

Вильнюс (Литва).  Акции протеста против войны в секторе Газа и мер Израиля по распределению продовольствия

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста против экономической политики правительства

Западный берег (Палестина). Израильская тяжелая техника сносит палестинский дом недалеко от Вифлеема на оккупированном Западном берегу

Хиросима (Япония).  День Хиросимы, приуроченный к 80-й годовщине ядерной бомбардировки города

Праяградж (Индия). Собака стоит на крыше затопленного дома на берегу реки Ганг в штате Уттар-Прадеш после проливных муссонных дождей

Баньюль-сюр-Мер (Франция). Дым поднимается от лесного пожара в департаменте Од, к северу от границы с Испанией. 2000 пожарных борются с огнем, который за ночь охватил территорию размером с Париж

Сидней (Австралия). Густой туман

Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 5916
Трамп дал вперед, а потом резко назад
Трамп дал вперед, а потом резко назад обновлено 02:51; видео
02:51 20690
Пезешкиан и бомба под Тегераном
Пезешкиан и бомба под Тегераном иранский политолог Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
03:16 377
Тьма египетская в тени генерала
Тьма египетская в тени генерала наш комментарий
02:49 359
В России взрывы, закрыт аэропорт
В России взрывы, закрыт аэропорт ВИДЕО
02:43 1008
Палестинский дом под гусеницами Израиля
Палестинский дом под гусеницами Израиля объектив haqqin.az
02:35 355
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
01:19 1958
Азербайджан захлестнули июльские убийства…
Азербайджан захлестнули июльские убийства… что происходит?
01:29 2221
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
00:30 1361
Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема, все еще актуально
6 августа 2025, 19:34 6891
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан видео
6 августа 2025, 18:01 9109

ЭТО ВАЖНО

Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 5916
Трамп дал вперед, а потом резко назад
Трамп дал вперед, а потом резко назад обновлено 02:51; видео
02:51 20690
Пезешкиан и бомба под Тегераном
Пезешкиан и бомба под Тегераном иранский политолог Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
03:16 377
Тьма египетская в тени генерала
Тьма египетская в тени генерала наш комментарий
02:49 359
В России взрывы, закрыт аэропорт
В России взрывы, закрыт аэропорт ВИДЕО
02:43 1008
Палестинский дом под гусеницами Израиля
Палестинский дом под гусеницами Израиля объектив haqqin.az
02:35 355
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
01:19 1958
Азербайджан захлестнули июльские убийства…
Азербайджан захлестнули июльские убийства… что происходит?
01:29 2221
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
00:30 1361
Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема, все еще актуально
6 августа 2025, 19:34 6891
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан
Спецназ накрыл виллу самого влиятельного человека Дагестана. Его обвиняют в перевозке нефтепродуктов в Азербайджан видео
6 августа 2025, 18:01 9109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться