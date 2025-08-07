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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил

злые языки страшнее пистолета
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
03:28 480

Азербайджан начал поставки своего природного газа в Сирию через территорию Турции при финансовой поддержке Катара.

Не успели в Баку, Анкаре и Дамаске порадоваться, что газ из Азербайджана в Сирию все же пошел, а значит – появился серьезный шанс снизить ужасный энергодефицит в разрушенной гражданской войной сирийской экономике – как тут же появились критики этого шага.

Свысока, сквозь губу они заявляют следующее: «Красивый жест с поставками азербайджанского газа в Сирию при посредничестве Турции имеет совсем небольшое практическое значение. Много это или мало – обещанные Азербайджаном 1,2 миллиарда кубов газа за год? ОАЭ «жрут» в год около 68 млрд кубов газа при населении около 11 млн жителей. Получается 6157 кубов на душу. В Сирии 24,6 млн жителей. Ей нужно 151,5 млрд кубов. Азербайджанские 1,2 млрд – это 0,8% от потребности страны».

Не успели в Баку, Анкаре и Дамаске порадоваться, что газ из Азербайджана в Сирию все же пошел, а значит – появился серьезный шанс снизить ужасный энергодефицит в разрушенной гражданской войной сирийской экономике – как тут же появились критики этого шага

После чего, не сбавляя своего высокомерного тона в отношении организаторов, сумевших запустить этот проект, сразу переходят к многозначительным обобщениям: «Должно быть, турки взяли на себя обязательство обеспечить газом правящий класс, чтобы правительство элементарно могло работать в Дамаске. А азербайджанцы наскребли немножечко газа».

Начать, видимо, нужно с того, что сравнивать Сирию после 14 лет гражданской войны и сверхпродвинутые в вопросах энергопотребления Эмираты как минимум некорректно. Даже в мирные годы сирийское потребление газа на душу населения и близко не приближалось к уровню, который был достигнут ОАЭ. Что называется, «весовые категории» разные, о чем критикам следовало бы помнить, а не лихо жонглировать цифрами.

До 2011 года Сирия обеспечивала свои потребности добывая 8,7 миллиардов кубометров в год, которых хватало на 90% для удовлетворения потребностей сирийских домохозяйств. Сейчас добывается около 2,9 миллиардов. Что, как не трудно подсчитать, составляет лишь ~ 33% от текущих потребностей.

Таким образом, после поставки азербайджанского газа в объеме 2 миллиардов кубометров в год закрытие потребностей возрастет до 60-70%. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом:

Это – «обеспечить газом правящий класс»? Это – «красивый жест, имеющий совсем небольшое практическое значение»?

- Суточное электроснабжение домохозяйств сейчас - 3–4 часа, после поступления азербайджанского газа - 10 часов, прирост составит +150%;

- Охват электроснабжение населения: сейчас – примерно 2 миллиона человек, после поступления азербайджанского газа – 5 миллионов;

- Генерация электроэнергии: сейчас - 2000 МВт, после поставок азербайджанского газа - 3200–3300 МВт, прирост - 60–65%.

Это – «обеспечить газом правящий класс»? Это – «красивый жест, имеющий совсем небольшое практическое значение»? Те, кто такое пишут – они хоть общее представление о положении дел в Сирии имеют? Или же транслируют разочарование и досаду прежних поставщиков газа извне, спонсировавших режим Башара Асада?

Следует добавить вот еще что: снабжение электричеством домохозяйств, ряда государственных учреждений, больниц и школ, сейчас осуществляется дизель-генераторами. Топливо для которых далеко не бесплатно, и частично субсидируется государством. Поставки газа и Азербайджана позволят сократить расходы на приобретение дизтоплива, а освободившиеся средства направить на ту же реконструкцию социальной инфраструктуры.

Иными словами, проект Баку в Сирии, реализуемый в партнерстве с Турцией и Катаром – это серьезный и рабочий инструмент постконфликтной реабилитации сирийской экономики, которое не только существенно смягчит последствия гражданской войны для сирийцев, но и приведет к оживлению промышленности в дамаске, Алеппо и Хаме.

Именно так в реальности обстоит дело с этим проектом, что трудно признать тем бывшим внешним игрокам, кто пребывал – и, чего греха таить, пребывает до сих пор - в уверенности, что без их присутствия Сирия со своими проблемами не справится и будет обречена на прозябание.

Конечно, до восстановления довоенного уровня генерации и полной ликвидации энергодефицита еще далеко. Для этого требуется и капитальный ремонт ЛЭП, и строительство новых ТЭС и СЭС, солнечных электростанций. Это – годы и огромные деньги, по некоторым подсчетам – свыше 7 миллиардов в течении 3-4 лет. Поставки из Азербайджана помогают серьезно стабилизировать текущую ситуацию. Здесь как раз та ситуация, про которую говорят «дорога ложка к обеду». И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил. Заодно и подставив дружеское плечо.

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