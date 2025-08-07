И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил

Азербайджан начал поставки своего природного газа в Сирию через территорию Турции при финансовой поддержке Катара. Не успели в Баку, Анкаре и Дамаске порадоваться, что газ из Азербайджана в Сирию все же пошел, а значит – появился серьезный шанс снизить ужасный энергодефицит в разрушенной гражданской войной сирийской экономике – как тут же появились критики этого шага. Свысока, сквозь губу они заявляют следующее: «Красивый жест с поставками азербайджанского газа в Сирию при посредничестве Турции имеет совсем небольшое практическое значение. Много это или мало – обещанные Азербайджаном 1,2 миллиарда кубов газа за год? ОАЭ «жрут» в год около 68 млрд кубов газа при населении около 11 млн жителей. Получается 6157 кубов на душу. В Сирии 24,6 млн жителей. Ей нужно 151,5 млрд кубов. Азербайджанские 1,2 млрд – это 0,8% от потребности страны».

После чего, не сбавляя своего высокомерного тона в отношении организаторов, сумевших запустить этот проект, сразу переходят к многозначительным обобщениям: «Должно быть, турки взяли на себя обязательство обеспечить газом правящий класс, чтобы правительство элементарно могло работать в Дамаске. А азербайджанцы наскребли немножечко газа». Начать, видимо, нужно с того, что сравнивать Сирию после 14 лет гражданской войны и сверхпродвинутые в вопросах энергопотребления Эмираты как минимум некорректно. Даже в мирные годы сирийское потребление газа на душу населения и близко не приближалось к уровню, который был достигнут ОАЭ. Что называется, «весовые категории» разные, о чем критикам следовало бы помнить, а не лихо жонглировать цифрами. До 2011 года Сирия обеспечивала свои потребности добывая 8,7 миллиардов кубометров в год, которых хватало на 90% для удовлетворения потребностей сирийских домохозяйств. Сейчас добывается около 2,9 миллиардов. Что, как не трудно подсчитать, составляет лишь ~ 33% от текущих потребностей. Таким образом, после поставки азербайджанского газа в объеме 2 миллиардов кубометров в год закрытие потребностей возрастет до 60-70%. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: