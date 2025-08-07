Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов прокомментировал выступление сборной Азербайджана на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии, рассказал о подготовке к Играм СНГ, которые пройдут осенью в Азербайджане, коснулся темы легионеров в нашем спорте и выразил надежду, что в скором будущем азербайджанские бойцы UFC смогут побиться за пояс в Баку.

Говоря о Всемирных студенческих играх-2025, напомним, что Азербайджан завоевал два золота и два серебра, заняв 24-е место в общекомандном зачете. «Всемирные студенческие игры-2025 в Германии получились для нас более удачными, чем Универсиада двухлетней давности в Китае, - говорит Фарид Гаибов в эфире телеканала CBC Sport. - Поднялись выше в итоговой турнирной таблице. Радует, что на последних Универсиадах мы участвуем большим составом и представлены в большем количестве видов спорта». Отвечая на вопрос о сокращении количества легионеров в азербайджанском спорте, министр отметил, что работа в этом направлении ведется совместно со спортивными федерациями. «На последней Олимпиаде в Париже легионеров было уже меньше, чем раньше. Кстати, большой состав спортсменов мы в этом году отправили на Гимназиаду. И там не было натурализованных. Показали хороший результат. Цель приглашения зарубежных спортсменов - развитие видов спорта, не имеющих в Азербайджане своих традиций. К примеру, прыжки на батуте. Эта дисциплина вошла в программу Европейских игр-2015 в Баку. В связи с этим за два года до Игр мы начали ее развивать, тем более, что это олимпийский вид. Пригласили иностранных спортсменов, но одновременно открыли детские группы. И вот на Олимпиаде в Париже Азербайджан впервые представляла собственная воспитанница - Сельджан Махсудова. То есть за 10 лет можно с нуля воспитать участника Олимпиады. Без приглашенных в 2013 году легионеров это вряд ли получилось бы.

К сожалению, некоторые наши федерации злоупотребляют натурализацией. Мы с ними это обсуждаем. Хотим, чтобы они сокращали число иностранцев. В федерациях говорят, что в тяжелых весовых категориях дефицит местных спортсменов, поэтому вынуждены обращаться за помощью к легионерам. Это сложная тема. Хочется также, чтобы мы воспитывали своих специалистов. Чтобы возникали традиции в том или ином виде спорта. Ведь государство создало все условия для развития, в том числе и в регионах». Фарид Гаибов также сообщил, что уже в скором времени новый «Закон о физкультуре и спорте» может быть представлен в Милли Меджлис. «Цифры показывают, что все больше людей в Азербайджане занимаются спортом. Проводим много мероприятий. С каждым разом участников все больше и больше. Наша цель - развитие спорта в стране. Хотим, чтобы спорт у нас стал образом жизни. За процессом развития спорта в Азербайджане стоит президент страны Ильхам Алиев, долгие годы возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Построено множество спортивных объектов, проводятся крупнейшие соревнования».

Уже почти через 50 дней, 28 сентября, в Гяндже состоится церемония открытия 3-х Игр СНГ. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в семи городах и районах, в том числе и в Ханкенди. «Стадион в Ханкенди фактически строится заново, - говорит Фарид Гаибов. - Если честно, новый стадион построить там было бы легче, чем реставрировать старый (улыбается). В Ханкенди в рамках Игр СНГ пройдут соревнования по стрельбе из лука. На время Игр стадион временно откроется, а потом продолжим ремонт. Цель - получить категорию УЕФА, чтобы сборная Азербайджана и другие команды могли проводить там международные матчи. В столице Игр Гяндже у нас построен самый большой спорткомплекс на Кавказе. Там пройдут соревнования по волейболу, плаванию, фехтованию, пулевой стрельбе. Борцы будут состязаться в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе. Он тоже ремонтируется. Также Гянджа примет баскетбол 3х3. Что касается нового гянджинского стадиона… В нем была острая необходимость. Команда «Кяпяз» не могла проводить матчи в своем городе, так как старая арена пришла в негодность. Церемонии открытия и закрытия Игр СНГ пройдут на новом стадионе. На мой взгляд, это будет лучшая чисто футбольная арена в Азербайджане. Она может стать одним из новых символов Гянджи».