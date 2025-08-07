Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов прокомментировал выступление сборной Азербайджана на 32-х Всемирных студенческих играх в Германии, рассказал о подготовке к Играм СНГ, которые пройдут осенью в Азербайджане, коснулся темы легионеров в нашем спорте и выразил надежду, что в скором будущем азербайджанские бойцы UFC смогут побиться за пояс в Баку.
Говоря о Всемирных студенческих играх-2025, напомним, что Азербайджан завоевал два золота и два серебра, заняв 24-е место в общекомандном зачете.
«Всемирные студенческие игры-2025 в Германии получились для нас более удачными, чем Универсиада двухлетней давности в Китае, - говорит Фарид Гаибов в эфире телеканала CBC Sport. - Поднялись выше в итоговой турнирной таблице. Радует, что на последних Универсиадах мы участвуем большим составом и представлены в большем количестве видов спорта».
Отвечая на вопрос о сокращении количества легионеров в азербайджанском спорте, министр отметил, что работа в этом направлении ведется совместно со спортивными федерациями.
«На последней Олимпиаде в Париже легионеров было уже меньше, чем раньше. Кстати, большой состав спортсменов мы в этом году отправили на Гимназиаду. И там не было натурализованных. Показали хороший результат.
Цель приглашения зарубежных спортсменов - развитие видов спорта, не имеющих в Азербайджане своих традиций.
К примеру, прыжки на батуте. Эта дисциплина вошла в программу Европейских игр-2015 в Баку. В связи с этим за два года до Игр мы начали ее развивать, тем более, что это олимпийский вид. Пригласили иностранных спортсменов, но одновременно открыли детские группы. И вот на Олимпиаде в Париже Азербайджан впервые представляла собственная воспитанница - Сельджан Махсудова. То есть за 10 лет можно с нуля воспитать участника Олимпиады. Без приглашенных в 2013 году легионеров это вряд ли получилось бы.
К сожалению, некоторые наши федерации злоупотребляют натурализацией. Мы с ними это обсуждаем. Хотим, чтобы они сокращали число иностранцев. В федерациях говорят, что в тяжелых весовых категориях дефицит местных спортсменов, поэтому вынуждены обращаться за помощью к легионерам. Это сложная тема.
Хочется также, чтобы мы воспитывали своих специалистов. Чтобы возникали традиции в том или ином виде спорта. Ведь государство создало все условия для развития, в том числе и в регионах».
Фарид Гаибов также сообщил, что уже в скором времени новый «Закон о физкультуре и спорте» может быть представлен в Милли Меджлис.
«Цифры показывают, что все больше людей в Азербайджане занимаются спортом. Проводим много мероприятий. С каждым разом участников все больше и больше. Наша цель - развитие спорта в стране. Хотим, чтобы спорт у нас стал образом жизни. За процессом развития спорта в Азербайджане стоит президент страны Ильхам Алиев, долгие годы возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Построено множество спортивных объектов, проводятся крупнейшие соревнования».
Уже почти через 50 дней, 28 сентября, в Гяндже состоится церемония открытия 3-х Игр СНГ. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в семи городах и районах, в том числе и в Ханкенди.
«Стадион в Ханкенди фактически строится заново, - говорит Фарид Гаибов. - Если честно, новый стадион построить там было бы легче, чем реставрировать старый (улыбается). В Ханкенди в рамках Игр СНГ пройдут соревнования по стрельбе из лука. На время Игр стадион временно откроется, а потом продолжим ремонт. Цель - получить категорию УЕФА, чтобы сборная Азербайджана и другие команды могли проводить там международные матчи.
В столице Игр Гяндже у нас построен самый большой спорткомплекс на Кавказе. Там пройдут соревнования по волейболу, плаванию, фехтованию, пулевой стрельбе. Борцы будут состязаться в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе. Он тоже ремонтируется. Также Гянджа примет баскетбол 3х3.
Что касается нового гянджинского стадиона… В нем была острая необходимость. Команда «Кяпяз» не могла проводить матчи в своем городе, так как старая арена пришла в негодность. Церемонии открытия и закрытия Игр СНГ пройдут на новом стадионе. На мой взгляд, это будет лучшая чисто футбольная арена в Азербайджане. Она может стать одним из новых символов Гянджи».
На какой результат может надеяться сборная Азербайджана на предстоящих Играх СНГ, где, помимо стран Содружества, будут некоторые команды из не постсоветских государств?
«В родных стенах болельщики будут требовать как можно больше медалей, - отвечает министр. - Спортсмены готовятся. Ждем от них успешного выступления. Среди участников будут Россия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан… Конкуренция ожидается серьезная, но мы верим в наших атлетов».
В заключение Фарид Гаибов поделился впечатлениями от проведения в Баку первого исторического для Азербайджана турнира UFC, который был организован Министерством молодежи и спорта, а также операционной компанией Baku City Circuit.
«Соседние страны тоже хотели провести у себя турнир UFC, но Азербайджан уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, у нас солидное портфолио. Нам доверяют. И мы успешно провели вечер UFC. Приехало много туристов. Если турнир в Баку станет ежегодным, то и туристов будет больше.
В прошлом году в Баку состоялись бои организации Rizin, в этом - UFC. У нас сейчас три бойца в этом промоушене. Назим Садыхов и Рафаэль Физиев выступили успешно. Не забываем и Тофике Мусаеве. Хотелось бы, чтобы в будущем они бились бы за пояс в Азербайджане».