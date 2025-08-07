Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию

Американские власти арестовали 22-летнего военнослужащего из штата Техас Тейлора Адама Ли, обвиняемого в попытке передачи секретной информации о национальной обороне иностранному государству, а также в нарушении экспортного законодательства, сообщает Министерство юстиции США.

«Согласно обвинению, подсудимый пытался передать России конфиденциальную информацию, касающуюся национальной обороны, о функционировании M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны», — цитирует BBC помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Айзенберга.

Помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский заявил, что «Тейлор Ли предположительно пытался предоставить секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на гражданство РФ».

Согласно судебным документам, Ли имел в том числе допуск к информации высшей степени секретности и с мая 2025 года пытался установить контакт с Минобороны России. В июне он якобы передал по интернету техническую информацию о танке Abrams, а в июле лично встретился с «лицом, которое он считал представителем российского правительства», и передал ему SD-карту с информацией.

Как сообщает Минюст США, 31 июля Ли оставил один из компонентов танка в хранилище в Эль-Пасо в штате Техас, после чего написал своему контакту: «Миссия выполнена».