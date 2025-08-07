USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию

08:00 61

Американские власти арестовали 22-летнего военнослужащего из штата Техас Тейлора Адама Ли, обвиняемого в попытке передачи секретной информации о национальной обороне иностранному государству, а также в нарушении экспортного законодательства, сообщает Министерство юстиции США.

Ли инкриминируется попытка передачи информации «о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии».

«Согласно обвинению, подсудимый пытался передать России конфиденциальную информацию, касающуюся национальной обороны, о функционировании M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны», — цитирует BBC помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Айзенберга.

Помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский заявил, что «Тейлор Ли предположительно пытался предоставить секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на гражданство РФ».

Согласно судебным документам, Ли имел в том числе допуск к информации высшей степени секретности и с мая 2025 года пытался установить контакт с Минобороны России. В июне он якобы передал по интернету техническую информацию о танке Abrams, а в июле лично встретился с «лицом, которое он считал представителем российского правительства», и передал ему SD-карту с информацией.

Как сообщает Минюст США, 31 июля Ли оставил один из компонентов танка в хранилище в Эль-Пасо в штате Техас, после чего написал своему контакту: «Миссия выполнена».

Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди Министр об Играх СНГ, новом стадионе в Гяндже и UFC в Баку
04:42 1358
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 7890
Трамп дал вперед, а потом резко назад
Трамп дал вперед, а потом резко назад обновлено 02:51; видео
02:51 24173
Пезешкиан и бомба под Тегераном
Пезешкиан и бомба под Тегераном иранский политолог Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
03:16 1871
Тьма египетская в тени генерала
Тьма египетская в тени генерала наш комментарий
02:49 1218
В России взрывы, закрыт аэропорт
В России взрывы, закрыт аэропорт ВИДЕО
02:43 3414
Палестинский дом под гусеницами Израиля
Палестинский дом под гусеницами Израиля объектив haqqin.az
02:35 955
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
01:19 4053
Азербайджан захлестнули июльские убийства…
Азербайджан захлестнули июльские убийства… что происходит?
01:29 4935
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
00:30 2052
Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема, все еще актуально
6 августа 2025, 19:34 7215

ЭТО ВАЖНО

Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди Министр об Играх СНГ, новом стадионе в Гяндже и UFC в Баку
04:42 1358
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 7890
Трамп дал вперед, а потом резко назад
Трамп дал вперед, а потом резко назад обновлено 02:51; видео
02:51 24173
Пезешкиан и бомба под Тегераном
Пезешкиан и бомба под Тегераном иранский политолог Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
03:16 1871
Тьма египетская в тени генерала
Тьма египетская в тени генерала наш комментарий
02:49 1218
В России взрывы, закрыт аэропорт
В России взрывы, закрыт аэропорт ВИДЕО
02:43 3414
Палестинский дом под гусеницами Израиля
Палестинский дом под гусеницами Израиля объектив haqqin.az
02:35 955
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
Саакашвили о прорыве Алиева и Пашиняна в Вашингтоне
01:19 4053
Азербайджан захлестнули июльские убийства…
Азербайджан захлестнули июльские убийства… что происходит?
01:29 4935
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
У Эрдогана пообещали Украине поддержку
00:30 2052
Трамп был готов сдать назад, но...
Трамп был готов сдать назад, но... главная тема, все еще актуально
6 августа 2025, 19:34 7215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться