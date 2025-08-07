USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп: «Если Иран начнет, мы вернемся...»

08:53 693

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить свой ядерный потенциал.

«Мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие», — сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что, если Иран «начнет все сначала», это будет «очень опасным шагом». «Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают», — добавил президент.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. США вступили в конфликт, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое вступило в силу 24 июня.

