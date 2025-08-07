USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

ХАМАС призывает мир: Не допустите...

09:44

Палестинское движение ХАМАС призывает международное сообщество принять меры, чтобы удержать Израиль от расширения операции в секторе Газа и военного захвата всей территории анклава. Об этом сообщил ТАСС представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

«Сегодня миру необходимо поддержать наш угнетенный народ и использовать действенные инструменты, чтобы удержать [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху… от продолжения военных преступлений против нашего народа, которые усугубили голод и привели к голодной смерти наших детей и семей», - сказал он, комментируя информацию о том, что глава правительства еврейского государства может принять решение о расширении военной операции в Газе.

Относительно возможного продолжения переговоров аль-Каддуми заявил, что «Нетаньяху не желает достичь соглашения» о прекращении огня с ХАМАС.

Представитель движения также указал на «необходимость открыть контрольно-пропускные пункты и пропустить гуманитарную помощь в Газу в достаточном количестве в соответствии с международным правом и без политического торга».

Ранее на этой неделе портал Ynet сообщил со ссылкой на чиновников высокого ранга из окружения Нетаньяху, что политическое руководство близко к принятию решения о «полной оккупации» палестинского анклава. При этом, по сведениям Ynet, военное руководство страны, включая начальника Генштаба армии Эяля Замира, выступило против такого шага. По информации The Jerusalem Post, кабинет безопасности Израиля соберется 7 августа для обсуждения «полного военного захвата» всей территории сектора Газа, включая районы, где могут удерживаться заложники.

