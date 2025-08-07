Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект

По данным российских пабликов, жители поселка Афипский рано утром слышали взрывы и увидели пожар и столб дыма в «районе одного из местных предприятий» после налета беспилотников. Предварительно, на НПЗ загорелась установка первичной переработки нефти.

Власти Краснодарского края подтвердили удар по Афипскому НПЗ, но утверждают, что пожар уже ликвидирован. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что «из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата». Пожар охватил 250 кв. метров, его удалось полностью ликвидировать, утверждают власти региона.

В результате атаки на город Славянск-на-Кубани один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По словам Кондратьева, мужчина получил травму на улице из-за падения обломков беспилотника. Также поврежден частный дом.

Телеграм-канал Astra сообщает, что после атаки украинских беспилотников произошел пожар в воинской части в Славянске-на-Кубани. Официального подтверждения этой информации нет.

Губернатор Краснодарского края рассказал также, что в Новороссийске отражена атака безэкипажных катеров. В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал «Транснефти».

Также ВСУ третьи сутки подряд атакуют железнодорожные объекты России. На станции «Суровикино» в Волгоградской области, по сообщению губернатора Андрея Бочарова, возник пожар «в административном здании». Кроме того, на станции Максима Горького работали саперы — там упали обломки украинского БПЛА. «Повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», — заверил чиновник. Аэропорт Волгограда закрывали на прием и отправку рейсов с часа ночи до семи утра.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА. 10 дронов сбили над Ростовской областью, 9 – над Краснодарским краем, 7 – над Волгоградской областью, 4 – над Белгородской и по 1 – над Курской и Орловской областями РФ. Также 31 дрон якобы уничтожили над акваторией Азовского моря, 8 – над акваторией Черного моря и 11 – над аннексированным Крымом.