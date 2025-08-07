USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
В Иране анонсировали визит Пезешкиана в Армению

10:16 523

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует совершить официальный визит в Армению в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу «Тегеран».

«Очень большое значение за последний год имело развитие отношений Ирана со своими соседями. Президент Пезешкиан посетил Ирак, Азербайджан, в Армению поедет через одну-две недели, он также побывал в Туркменистане, Таджикистане, Пакистане, Омане, Катаре», — отметил Аракчи.

По словам министра, Иран продолжит курс на укрепление регионального сотрудничества и добрососедских связей.

«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
11:35 40
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 347
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 464
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 769
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
10:44 1048
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек
11:25 4325
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
10:31 1385
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
10:07 1727
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
08:00 2319
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
04:42 3069
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
6 августа 2025, 22:41 10175

ЭТО ВАЖНО

