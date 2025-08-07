В Иране анонсировали визит Пезешкиана в Армению

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу «Тегеран».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует совершить официальный визит в Армению в течение ближайших двух недель.

«Очень большое значение за последний год имело развитие отношений Ирана со своими соседями. Президент Пезешкиан посетил Ирак, Азербайджан, в Армению поедет через одну-две недели, он также побывал в Туркменистане, Таджикистане, Пакистане, Омане, Катаре», — отметил Аракчи.

По словам министра, Иран продолжит курс на укрепление регионального сотрудничества и добрососедских связей.