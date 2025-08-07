Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину

В Государственном департаменте США осудили ракетную атаку России по объекту газотранспортной системы Украины, через который проходит азербайджанский газ. Ведомство назвало подобные действия недопустимыми и призвало Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре.
«Россия должна немедленно прекратить такие действия. Разрушительные последствия этой войны для людей – именно та причина, по которой президент Трамп стремится к установлению мира. Необходимо положить конец смертям и разрушениям», – заявил представитель Госдепартамента в комментарии агентству Trend.
Напомним, что в ночь на 6 августа российские войска нанесли удар по объекту, обеспечивающему диверсифицированный маршрут поставок природного газа в Украину. По данным Министерства энергетики Украины, атака была направлена исключительно на гражданскую энергетическую инфраструктуру и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия ставят под угрозу не только безопасность энергосистемы Украины, но и стабильность энергетических связей в Европе.