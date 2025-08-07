USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

В горах Азербайджана накрыли вооруженных наркоплантаторов

Ульвия Худиева
10:37 1022

В Балакенском районе Азербайджана в результате совместной операции полиции и пограничной службы задержаны шесть человек, подозреваемые в незаконной культивации наркотиков, хранении оружия и совершении других тяжких преступлений, сообщает haqqin.az.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в труднодоступных высокогорных районах. В результате были обнаружены три плантации конопли. Задержаны ранее судимый 54-летний Таир Исмаилов, его 49-летний родственник Октай Гюлюев и их 59-летний Низами Гараев.

При осмотре территории изъяты наркотические растения, два охотничьих ружья и другие вещественные доказательства. Задержанные признались, что выращивали коноплю с целью наживы.

Кроме того, задержаны Орудж Оруджев, Эльвин Папаев и Насир Етимов — они подозреваются в организации оборота наркотиков и других преступлениях. В ходе обысков изъяты два автомата Калашникова и четыре охотничьих ружья, спрятанные в горах.

«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
11:35 48
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 352
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 466
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 773
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
10:44 1050
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек
11:25 4328
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
10:31 1388
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
10:07 1728
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
08:00 2322
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
04:42 3070
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
6 августа 2025, 22:41 10176

