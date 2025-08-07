В горах Азербайджана накрыли вооруженных наркоплантаторов

В Балакенском районе Азербайджана в результате совместной операции полиции и пограничной службы задержаны шесть человек, подозреваемые в незаконной культивации наркотиков, хранении оружия и совершении других тяжких преступлений, сообщает haqqin.az.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в труднодоступных высокогорных районах. В результате были обнаружены три плантации конопли. Задержаны ранее судимый 54-летний Таир Исмаилов, его 49-летний родственник Октай Гюлюев и их 59-летний Низами Гараев.

При осмотре территории изъяты наркотические растения, два охотничьих ружья и другие вещественные доказательства. Задержанные признались, что выращивали коноплю с целью наживы.

Кроме того, задержаны Орудж Оруджев, Эльвин Папаев и Насир Етимов — они подозреваются в организации оборота наркотиков и других преступлениях. В ходе обысков изъяты два автомата Калашникова и четыре охотничьих ружья, спрятанные в горах.