Индия не спешит закрывать нефтяной кран из России

Нефтеперерабатывающие компании Индии ожидают указаний от властей после того, как США объявили о введении 25-процентных пошлин на индийские товары в ответ на продолжающийся импорт нефти из России. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Вашингтон применял тарифные меры в отношении Нью-Дели для сокращения торгового дефицита, однако новые пошлины напрямую связаны с энергетическим сотрудничеством Индии с Москвой. Они стали дополнением к существующим тарифам и, по словам американской стороны, направлены на то, чтобы заставить Индию пересмотреть политику закупок российской нефти.

По данным агентства, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) временно приостановили импорт российской нефти, в то время как частные компании — Reliance Industries, Nayara Energy и HPCL Mittal Energy — продолжают закупки.

«Пока правительство не дало указаний, мы не будем прекращать импорт российской нефти», — заявил Reuters представитель одной из частных нефтяных компаний.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая более трети ее потребностей. При этом Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 25-процентного тарифа на индийские товары, прямо увязав это решение с продолжающимися закупками российской нефти. Ранее он заявил, что Индии «безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины». В ответ в Нью-Дели выразили сожаление по поводу решения Вашингтона, подчеркнув, что импорт нефти «основан на рыночных принципах» и направлен на обеспечение энергетической безопасности страны с населением 1,4 млрд человек. В заявлении МИД Индии действия США были названы «несправедливыми, необоснованными и неразумными». Власти пообещали принять «все необходимые меры» для защиты национальных интересов.