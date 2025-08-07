Армения отозвала почетного консула в Екатеринбурге

Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна освободили от должности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на армянский МИД.

В ведомстве подтвердили, что Спартакяна сняли с поста почетного консула, но не уточнили причину, отмечает агентство.

Ранее Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Спартакяна освободили от должности из-за его несогласия с позицией властей страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом миллиардера Самвела Карапетяна. Бизнесмена арестовали в середине июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти.