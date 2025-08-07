USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Армения отозвала почетного консула в Екатеринбурге

10:40 683

Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна освободили от должности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на армянский МИД.

В ведомстве подтвердили, что Спартакяна сняли с поста почетного консула, но не уточнили причину, отмечает агентство.

Ранее Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Спартакяна освободили от должности из-за его несогласия с позицией властей страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом миллиардера Самвела Карапетяна. Бизнесмена арестовали в середине июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 56
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 356
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 466
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 776
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
10:44 1054
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек заявление TƏBİB; обновлено 11:25
11:25 4333
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
10:31 1390
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
10:07 1730
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
08:00 2323
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди Министр об Играх СНГ, новом стадионе в Гяндже и UFC в Баку
04:42 3072
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 10178

