Власти Казахстана через несколько месяцев подготовят окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, подбитого в небе над Грозным.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

«Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет», - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 60
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 357
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 467
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 778
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL
10:44 1056
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек
Смертельное ДТП в Шамкире: погибли семь человек заявление TƏBİB; обновлено 11:25
11:25 4333
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
Госдеп об атаке на инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину
10:31 1393
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
Украинцы ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали железнодорожный объект
10:07 1731
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
Секреты Abrams на паспорт РФ: американского военного обвиняют в шпионаже на Россию
08:00 2323
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди
Фарид Гаибов: Сборная Азербайджана по футболу сможет играть в Ханкенди Министр об Играх СНГ, новом стадионе в Гяндже и UFC в Баку
04:42 3073
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан
Ограничены денежные переводы из России в Азербайджан все еще актуально
6 августа 2025, 22:41 10180
