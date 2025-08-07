В Казахстане обещают раскрыть правду о сбитом самолете AZAL

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Власти Казахстана через несколько месяцев подготовят окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, подбитого в небе над Грозным.

«Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет», - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.