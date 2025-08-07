USD 1.7000
Землю накроет мощная магнитная буря
Самая мощная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось. Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — говорится в сообщении.

По данным ученых, прибытие облака плазмы ожидается около 08:00 по Баку 8 августа. Однако ухудшение геомагнитной обстановки начнется уже в ночь с четверга на пятницу, поскольку «Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры».

В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до уровня 6 — это соответствует категории G2 (умеренная буря). Последний раз буря такого уровня фиксировалась 13 июня.

