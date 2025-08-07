USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой

Ульвия Худиева, собкор
11:35 1945

В районе Баку, известном как Байыршяхяр или квартал Тезепир, начаты работы по сносу зданий. 6 августа на улице Мирзы Фатали Ахундова было снесено здание, примыкающее к памятнику архитектуры местного значения.

Об этом сообщил haqqin.az архитектор Абдул Гусейнов. По его словам, несмотря на протесты жителей, снос продолжается, на месте работают крупногабаритные строительные машины.

Ранее одно из зданий было снесено и на улице Толстого.

Гусейнов считает, что, хотя снесенное здание не было зарегистрировано как памятник архитектуры, оно было построено в архитектурном стиле и имело ценность.

На прошлой неделе жители приклеили на здания листовки с надписью: «Квартал Байыршяхяр — это наша история, не разрушайте ее!» Сотрудники жилищно-эксплуатационной службы сняли эти листовки, однако на некоторых зданиях они до сих пор висят.

В Байыршяхяр расположены десятки исторических памятников. Архитектор считает, что даже здания, не находящиеся под охраной государства, но имеющие архитектурную ценность, не должны сноситься. По словам А.Гусейнова, ранее уже неоднократно сталкивались с фактами выведения исторических памятников из реестра с последующим их сносом, и именно поэтому он обеспокоен судьбой архитектурного наследия в этом районе:

«Несколько дней назад появилась информация, что недвижимые памятники истории и архитектуры, находящиеся под государственной охраной, будут обязательно сохранены, а здания, не являющиеся памятниками, но обладающие исторической ценностью, сохранятся и будут адаптированы к общему концепту района. Однако проводимые работы по сносу доказывают обратное».

В Государственной службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что на территории сноса находятся 72 памятника архитектуры местного значения, которые сноситься не будут. Однако вопрос о том, как будет обеспечена безопасность этих памятников при сносе соседних зданий, оставлен без ответа. В ведомстве заявили, что позднее предоставят комментарий по этому поводу.

По имеющимся данным, на этом месте планируется разбить парк. Примерно 21 гектар территории вокруг станции метро «Низами» будет присоединен к существующим зеленым зонам и образует единую городскую зеленую полосу.

