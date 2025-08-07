Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?

В столице Эстонии Таллине проходит судебный процесс по делу о попытке похищения австралийского криптомиллиардера Тима Хита, проживающего в стране с начала 2000-х. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на эстонские СМИ, инцидент произошел в прошлом году, и личности участников группы, пытавшихся похитить миллиардера, тогда держались в секрете. Теперь в суде выяснилось, что похитители миллиардера были азербайджанцами, они планировали преступление в течение нескольких месяцев. Лидером группы является бывший боксер и борец Аллахверди Аллахвердиев. Правоохранительные органы Эстонии сообщили, что 29 июля 2024 года группа людей, переодетых малярами, подъехала на автомобиле типа фургон к квартире миллиардера в многоквартирном здании в Таллине. Группа начала красить стены в коридоре. В тот момент миллиардер вышел в коридор, и похитители напали на Хита, пытаясь похитить его и силой посадить в машину. Однако миллиардер оказал сопротивление и сумел скрыться в своей квартире. Преступники скрылись пешком. Прибывшая полиция обнаружила в фургоне документы и предметы, имеющие отношение к неудавшемуся похищению.

Прокурор Таллина Лаури Йыги сообщил, что в попытке похищения Хита из его дома в Таллине участвовало более одного иностранца. Он подтвердил, что один из них — гражданин Грузии, который отрицает свою причастность. «Мы считаем, что это покушение было тщательно спланировано, это не было спонтанным преступлением», - сказал он. «Участвовавшие в этом деле лица не были гражданами Эстонии. По крайней мере один из задержанных нами лиц не был задержан в Эстонии», - сказал Йыги тогда в пресс-конференции. Прокурор заявил, что, предположительно, преступление было совершено из финансовых соображений, однако похищение людей в Эстонии — «крайне редкое явление». По словам Йыги, подозреваемые планировали совершить преступление в течение нескольких месяцев, прежде чем подъехать к старой городской квартире миллиардера на арендованном фургоне, замаскировавшись под маляров. Прокурор подтвердил, что перед попыткой похищения подозреваемые дважды посещали магазин строительных материалов и забронировали сауну в небольшой деревне Воозе, в часе езды от Таллина. «Часть схемы включала аренду жилья, куда, как мы полагаем, собирались отвезти жертву», - сказал он. Владелец сауны рассказал, что сауна была забронирована на две ночи, с 29 по 31 июля, но гости, похоже, ушли преждевременно. «В то время мне показалось странным, что они забронировали номер на две ночи, но провели там, может быть, только один вечер. Обычно люди хотят остаться подольше, а не уехать до выезда», — сказал он. Бизнес-магнат Тим Хит из Виктории живет в Эстонии с начала 2000-х годов и основал один из самых успешных стартапов страны — Yolo Group, стоимость которого оценивается в 814 миллионов евро (1,3 миллиарда долларов США). Тим Хит сколотил свое состояние, запустив платформы для ставок и онлайн-казино, принимающие криптовалюту.