Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?

В столице Эстонии Таллине проходит судебный процесс по делу о попытке похищения австралийского криптомиллиардера Тима Хита, проживающего в стране с начала 2000-х.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на эстонские СМИ, инцидент произошел в прошлом году, и личности участников группы, пытавшихся похитить миллиардера, тогда держались в секрете. Теперь в суде выяснилось, что похитители миллиардера были азербайджанцами, они планировали преступление в течение нескольких месяцев. Лидером группы является бывший боксер и борец Аллахверди Аллахвердиев.
Правоохранительные органы Эстонии сообщили, что 29 июля 2024 года группа людей, переодетых малярами, подъехала на автомобиле типа фургон к квартире миллиардера в многоквартирном здании в Таллине. Группа начала красить стены в коридоре. В тот момент миллиардер вышел в коридор, и похитители напали на Хита, пытаясь похитить его и силой посадить в машину. Однако миллиардер оказал сопротивление и сумел скрыться в своей квартире. Преступники скрылись пешком. Прибывшая полиция обнаружила в фургоне документы и предметы, имеющие отношение к неудавшемуся похищению.
Прокурор Таллина Лаури Йыги сообщил, что в попытке похищения Хита из его дома в Таллине участвовало более одного иностранца. Он подтвердил, что один из них — гражданин Грузии, который отрицает свою причастность. «Мы считаем, что это покушение было тщательно спланировано, это не было спонтанным преступлением», - сказал он.
«Участвовавшие в этом деле лица не были гражданами Эстонии. По крайней мере один из задержанных нами лиц не был задержан в Эстонии», - сказал Йыги тогда в пресс-конференции.
Прокурор заявил, что, предположительно, преступление было совершено из финансовых соображений, однако похищение людей в Эстонии — «крайне редкое явление». По словам Йыги, подозреваемые планировали совершить преступление в течение нескольких месяцев, прежде чем подъехать к старой городской квартире миллиардера на арендованном фургоне, замаскировавшись под маляров. Прокурор подтвердил, что перед попыткой похищения подозреваемые дважды посещали магазин строительных материалов и забронировали сауну в небольшой деревне Воозе, в часе езды от Таллина. «Часть схемы включала аренду жилья, куда, как мы полагаем, собирались отвезти жертву», - сказал он.
Владелец сауны рассказал, что сауна была забронирована на две ночи, с 29 по 31 июля, но гости, похоже, ушли преждевременно. «В то время мне показалось странным, что они забронировали номер на две ночи, но провели там, может быть, только один вечер. Обычно люди хотят остаться подольше, а не уехать до выезда», — сказал он.
Бизнес-магнат Тим Хит из Виктории живет в Эстонии с начала 2000-х годов и основал один из самых успешных стартапов страны — Yolo Group, стоимость которого оценивается в 814 миллионов евро (1,3 миллиарда долларов США). Тим Хит сколотил свое состояние, запустив платформы для ставок и онлайн-казино, принимающие криптовалюту.
Судебный процесс над членами группировки, пытавшейся похитить миллиардера, начался в прошлом месяце. В суде стало известно, что Тим Хит чудом избежал попытки похищения, откусив часть указательного пальца нападавшему. Один из нападавших, гражданин Азербайджана Аллахверди Аллахвердиев, бывший боксер и борец, попытался заставить Хита замолчать, закрыв ему рот рукой. Нападавшие планировали силой посадить Хита в фургон, но Хит прокусил нападавшему указательный палец и сумел вырваться, найдя убежище в своей квартире. Хит потерял зуб в ходе 30-секундной борьбы. Вскоре после этого нападавшие скрылись, бросив фургон неподалеку. Часть пальца позже была найдена на улице в 100 метрах от места нападения.
Как сообщают эстонские и австралийские СМИ, группа из семи похитителей предположительно преследовала Хита в преддверии нападения как лично, так и с использованием GPS-трекера на его автомобиле. Предположительно, группа проникла в Эстонию по поддельным грузинским паспортам и в течение нескольких дней перед нападением закупала в хозяйственных магазинах униформу маляров и другие товары, чтобы выдавать себя за рабочих. Предполагается, что план состоял в том, чтобы доставить Хита в арендованную сауну неподалеку и заставить его перевести туда свои криптовалютные активы . Также для помощи был нанят хакер.
Помимо Аллахвердиева, арестован гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Оба они предстали перед судом в Эстонии. Двое других, включая предполагаемого организатора, Наджафа Наджафли, разыскиваются полицией, личности троих пока не установлены. Аллахвердиев заявил в суде, что ему обещали 100 000 евро (118 000 долларов США) за похищение, но он «только делал вид, что что-то делает», а позже велел всем участникам отказаться от плана. Прокуроры утверждают, что Мамедов был водителем, скрывшимся с места преступления. Однако он отрицает свою причастность и утверждает, что попал в Эстонию случайно, путешествуя по региону, и что любые обвинения в его причастности являются «ложью» и «вымыслом». Прокуроры также утверждают, что через несколько недель после провалившегося похищения Хит получил сообщение через Telegram с фотографиями своей квартиры и требованием выплатить 30 биткоинов. На тот момент 30 биткоинов стоили около 3,3 миллиона долларов. Когда Хит не ответил, похитители больше не пытались с ним связаться, но прокуратура утверждает, что угроза может сохраняться.
Сообщается, что после нападения Хит потратил более 3,1 миллиона долларов на частную охрану и переехал. Его адвокаты добиваются возмещения расходов на новую охрану от обвиняемых похитителей.