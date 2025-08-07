Азербайджанские военные на маневрах с НАТО

Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в многонациональных учениях Agile Spirit – 2025, проходивших в Грузии. Азербайджанские военные участвовали в учениях в статусе наблюдателей, сообщает Минобороны.

Маневры проходили в учебных центрах Вазиани и Норио в Грузии как командно-штабные учения с компьютерной поддержкой. Воздушно-десантный компонент учений был реализован на территории Турции.

Учения Agile Spirit – 2025 направлены на укрепление мира и стабильности в Черноморском регионе, а также на повышение боевой готовности, оперативной совместимости и взаимодействия вооруженных сил США, стран НАТО и партнерских государств.