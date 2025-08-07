USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Азербайджанские военные на маневрах с НАТО

11:38

Группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в многонациональных учениях Agile Spirit – 2025, проходивших в Грузии. Азербайджанские военные участвовали в учениях в статусе наблюдателей, сообщает Минобороны.

Маневры проходили в учебных центрах Вазиани и Норио в Грузии как командно-штабные учения с компьютерной поддержкой. Воздушно-десантный компонент учений был реализован на территории Турции.

Учения Agile Spirit – 2025 направлены на укрепление мира и стабильности в Черноморском регионе, а также на повышение боевой готовности, оперативной совместимости и взаимодействия вооруженных сил США, стран НАТО и партнерских государств.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
13:05
13:05 1494
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02
13:02 301
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15
12:15 1653
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07
12:07 693
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40
11:40 2873
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
00:10
00:10 10434
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
03:28
03:28 6758
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
11:35
11:35 1946
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19
11:19 1642
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07
11:07 1177
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02
11:02 1993

