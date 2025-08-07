Трамп дал зеленый свет Израилю

В ближайшее время израильский кабинет безопасности намерен одобрить новый этап военной операции, который затронет центральные районы анклава, включая столицу — город Газу.

Официальные источники в США и Израиле сообщили, что Трамп решил не вмешиваться и позволить израильским властям самостоятельно принимать решения. На его позицию, в частности, повлияло видео, опубликованное ХАМАС, на котором израильский заложник роет себе могилу. Это, по словам американского чиновника, «расстроило президента», и он «позволит израильтянам делать то, что они считают нужным».

В свою очередь, администрация Трампа не выступает против потенциальной аннексии сектора Газа – одного из сценариев, обсуждаемых в израильских политических кругах. План Израиля также предусматривает перемещение примерно миллиона мирных жителей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует войти в районы, где могут удерживаться заложники, однако это создает риск их гибели. Предполагается, что новая операция займет несколько месяцев, отмечает Axios.

Со своей стороны, США в ближайшие недели намерены сосредоточиться на гуманитарной составляющей, несмотря на сохраняющуюся угрозу расширения боевых действий. Белый дом планирует увеличить финансирование Фонда гуманитарной помощи сектору Газа (GHF), а также открыть новые центры поддержки в разных районах анклава для оказания помощи перемещенным палестинцам.