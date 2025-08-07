USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Архиепископ Галстанян и его соратники пойдут под суд

11:52 461

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу в отношении лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его соратников. Материалы направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности завершено предварительное следствие в рамках выделенного дела по части 18 человек.

По данным СК Армении, в отношении 17 обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста, еще один находится под подпиской о невыезде и административным надзором.

Напомним, что архиепископ Баграт Галстанян был арестован в конце июня. Тогда СК Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1502
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 308
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1657
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 693
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2879
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10435
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6761
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1950
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1646
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1993

ЭТО ВАЖНО

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1502
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 308
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1657
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 693
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2879
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10435
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6761
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1950
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1646
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1993
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться