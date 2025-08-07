Архиепископ Галстанян и его соратники пойдут под суд

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу в отношении лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его соратников. Материалы направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности завершено предварительное следствие в рамках выделенного дела по части 18 человек.

По данным СК Армении, в отношении 17 обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста, еще один находится под подпиской о невыезде и административным надзором.

Напомним, что архиепископ Баграт Галстанян был арестован в конце июня. Тогда СК Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.