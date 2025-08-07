Буйвол убил миллионера во время охоты

В южноафриканской провинции Лимпопо 52-летний американский бизнесмен и охотник Ашер Уоткинс погиб во время охоты на буйвола. Мужчина был смертельно ранен, когда животное весом около 1,3 т внезапно напало на него из кустарника на скорости около 56 км/ч, сообщает Daily Mail.

Уоткинс находился на сафари с профессиональным охотником и звероловом. По информации издания, сафари обошлось мужчине в £7500 (около 17 тыс. манатов). Застрелила ли команда организаторов поездки буйвола, неизвестно.

Уоткинс владел и управлял компанией Watkins Ranch Group, специализировавшейся на продаже элитных ранчо, коммерческой недвижимости и природных угодий в Техасе, Оклахоме и на Западе США. Издание называет его миллионером, но точных данных о его состоянии не приводит.

Капские буйволы, известные как «черная смерть», ежегодно убивают до 200 человек в Африке. Daily Mail уточняет, что эти буйволы убивают больше охотников на дичь, чем любое другое животное, включая слонов, львов, носорогов или крокодилов.

Ранее в регионе, где погиб Уоткинс, уже были зафиксированные случаи гибели других охотников в результате нападений буйволов.