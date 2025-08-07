USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Буйвол убил миллионера во время охоты

11:58 1498

В южноафриканской провинции Лимпопо 52-летний американский бизнесмен и охотник Ашер Уоткинс погиб во время охоты на буйвола. Мужчина был смертельно ранен, когда животное весом около 1,3 т внезапно напало на него из кустарника на скорости около 56 км/ч, сообщает Daily Mail.

Уоткинс находился на сафари с профессиональным охотником и звероловом. По информации издания, сафари обошлось мужчине в £7500 (около 17 тыс. манатов). Застрелила ли команда организаторов поездки буйвола, неизвестно.

Уоткинс владел и управлял компанией Watkins Ranch Group, специализировавшейся на продаже элитных ранчо, коммерческой недвижимости и природных угодий в Техасе, Оклахоме и на Западе США. Издание называет его миллионером, но точных данных о его состоянии не приводит.

Капские буйволы, известные как «черная смерть», ежегодно убивают до 200 человек в Африке. Daily Mail уточняет, что эти буйволы убивают больше охотников на дичь, чем любое другое животное, включая слонов, львов, носорогов или крокодилов.

Ранее в регионе, где погиб Уоткинс, уже были зафиксированные случаи гибели других охотников в результате нападений буйволов.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1505
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 310
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1661
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 695
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2881
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10436
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6761
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1952
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1646
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1994

ЭТО ВАЖНО

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1505
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 310
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1661
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 695
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2881
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10436
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6761
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1952
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1646
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1994
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться