Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной встрече президентов США и России, а затем трехсторонних переговорах на высшем уровне.

«Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты совершенно четкие. Первое — прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе — это формат для лидеров, чтобы встреча могла помочь достижению действительно продолжительного мира. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться по-настоящему результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье — долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Президент Украины также сообщил о планах провести разговоры с рядом европейских лидеров «для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах». В частности, по словам украинского президента, в его графике есть разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. «Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат», – рассказал он.

Зеленский добавил, что накануне после разговора с президентом США Дональдом Трампом он говорил отдельно с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. «Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. У мира есть рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний», – резюмировал Зеленский.