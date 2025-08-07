USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной встрече президентов США и России, а затем трехсторонних переговорах на высшем уровне.

«Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты совершенно четкие. Первое — прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе — это формат для лидеров, чтобы встреча могла помочь достижению действительно продолжительного мира. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться по-настоящему результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье — долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Президент Украины также сообщил о планах провести разговоры с рядом европейских лидеров «для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах». В частности, по словам украинского президента, в его графике есть разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. «Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат», – рассказал он.

Зеленский добавил, что накануне после разговора с президентом США Дональдом Трампом он говорил отдельно с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. «Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. У мира есть рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний», – резюмировал Зеленский.

Москва и Вашингтон достигли договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, место проведения уже согласовано, однако официальное объявление ожидается позже. В настоящее время идет активная проработка деталей встречи.

Комментируя звучавшие предложения о возможной трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского, Ушаков отметил, что подобная инициатива действительно озвучивалась представителями США, в частности Уиткоффом, однако Москва оставила ее без комментариев.

С инициативой провести переговоры Путина и Трампа выступила Россия, сообщили источники американских СМИ. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, прошедшей в Москве 6 августа.

Президент США Дональд Трамп сообщил 6 августа, что намерен «очень скоро» провести переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

