Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Тарифная война Трампа грозит Америке кризисом?

12:10 454
Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и разрушить деловые контакты американских производителей, сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на экономистов.

«Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров», – пишет издание.

Также Washington Post цитирует ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который предупреждает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а основное бремя ляжет на рядовых потребителей.

«Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз», – полагает экономист.
При этом он отмечает, что исход событий не предрешен, так как тарифная политика Трампа носит беспрецедентный характер.

Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин в размере от 10% до 41% против ряда стран, следует из документов Белого дома. Новые тарифы коснутся 69 торговых партнеров США и вступят в силу 7 августа.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1516
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 320
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1668
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 697
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2888
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10440
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6762
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1960
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1651
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1996

