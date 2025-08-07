Тарифная война Трампа грозит Америке кризисом?

Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и разрушить деловые контакты американских производителей, сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на экономистов.

«Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров», – пишет издание.

Также Washington Post цитирует ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который предупреждает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а основное бремя ляжет на рядовых потребителей.

«Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз», – полагает экономист.

При этом он отмечает, что исход событий не предрешен, так как тарифная политика Трампа носит беспрецедентный характер.

Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин в размере от 10% до 41% против ряда стран, следует из документов Белого дома. Новые тарифы коснутся 69 торговых партнеров США и вступят в силу 7 августа.