ЧП с российским самолетом

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося из московского аэропорта Домодедово в Сочи, принял решение об уходе на запасной аэродром в связи со сработавшей сигнализацией и приземлился в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», - сообщили в компании.

Экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, что обозначает серьезное происшествие на борту.