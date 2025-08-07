USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

ЧП с российским самолетом

12:20 1151

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося из московского аэропорта Домодедово в Сочи, принял решение об уходе на запасной аэродром в связи со сработавшей сигнализацией и приземлился в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», - сообщили в компании.

Экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, что обозначает серьезное происшествие на борту.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1525
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 325
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1672
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2894
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10440
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6763
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1961
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1653
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1996

ЭТО ВАЖНО

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1525
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 325
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1672
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2894
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10440
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6763
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1961
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1653
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1178
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться