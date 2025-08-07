Таиланд и Камбоджа достигли соглашения

Представители Таиланда и Камбоджи достигли соглашения по деэскалации напряженности на общей границе. Переговоры прошли в столице Малайзии Куала-Лумпуре при участии представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как заявило правительство Таиланда, встреча двустороннего комитета по урегулированию приграничной ситуации завершилась подписанием соглашения из 13 пунктов. В документе стороны подтвердили приверженность полному режиму прекращения огня, обязались не использовать вооружения и сохранить текущие позиции войск без их наращивания.

Согласно тексту соглашения, опубликованному Камбоджийским агентством печати, стороны также выразили готовность принять наблюдательную миссию АСЕАН во главе с Малайзией для контроля за выполнением договоренностей. В течение ближайшего месяца запланирована новая встреча комитета.

Эскалация конфликта произошла 24 июля в районе спорной пограничной зоны в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей. По данным Вооруженных сил Таиланда, в ответ на применение тяжелого вооружения со стороны Камбоджи были задействованы истребители. В камбоджийском Минобороны заявили, что действия армии носили оборонительный характер и стали ответом на проникновение таиландских военных на их территорию.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о достижении перемирия по итогам переговоров исполняющего обязанности главы правительства Таиланда Пхумтхама Вечаячая и премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

Стороны выразили надежду, что дипломатический путь урегулирования позволит избежать дальнейших инцидентов и стабилизировать ситуацию на границе.