USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения

12:23 331

Представители Таиланда и Камбоджи достигли соглашения по деэскалации напряженности на общей границе. Переговоры прошли в столице Малайзии Куала-Лумпуре при участии представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как заявило правительство Таиланда, встреча двустороннего комитета по урегулированию приграничной ситуации завершилась подписанием соглашения из 13 пунктов. В документе стороны подтвердили приверженность полному режиму прекращения огня, обязались не использовать вооружения и сохранить текущие позиции войск без их наращивания.

Согласно тексту соглашения, опубликованному Камбоджийским агентством печати, стороны также выразили готовность принять наблюдательную миссию АСЕАН во главе с Малайзией для контроля за выполнением договоренностей. В течение ближайшего месяца запланирована новая встреча комитета.

Эскалация конфликта произошла 24 июля в районе спорной пограничной зоны в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей. По данным Вооруженных сил Таиланда, в ответ на применение тяжелого вооружения со стороны Камбоджи были задействованы истребители. В камбоджийском Минобороны заявили, что действия армии носили оборонительный характер и стали ответом на проникновение таиландских военных на их территорию.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о достижении перемирия по итогам переговоров исполняющего обязанности главы правительства Таиланда Пхумтхама Вечаячая и премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

Стороны выразили надежду, что дипломатический путь урегулирования позволит избежать дальнейших инцидентов и стабилизировать ситуацию на границе.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1529
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 326
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1674
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2897
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10443
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6763
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1963
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1654
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1179
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1997

ЭТО ВАЖНО

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1529
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 326
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1674
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2897
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10443
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6763
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1963
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1654
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1179
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться