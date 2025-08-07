USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Минпросвещения РФ обвиняет Госдуму в нарушении Конституции

12:51

Запрет мигрантам бесплатно учиться в школах противоречит Конституции России, заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

Так он отреагировал на проект Госдумы о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов.

«Такой проект противоречит конституции. У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования это бесплатно, в части СПО тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — сказал он.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму. Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, — пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — сказал он.

