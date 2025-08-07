USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Россия готовится к захвату Херсона

13:02 335
Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Херсона, сосредоточив усилия на микрорайоне Корабел, расположенном на Карантинном острове. Как сообщает CNN, с начала августа российские войска атакуют мост, соединяющий район с остальной частью города, используя управляемые авиабомбы. По данным Херсонской военной администрации, в результате ударов погибли мирные жители.

В микрорайоне по-прежнему находятся около 1 800 человек, включая 187 маломобильных граждан и 31 ребенка. Из-за повреждения моста и осложнения доставки гуманитарной помощи власти призвали жителей Корабела эвакуироваться.

На фоне продолжающихся ударов обсуждается возможность подготовки российским командованием десантной операции в районе островов Херсонской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин подтвердил, что российская армия пытается высадить небольшие диверсионные группы на островную территорию. Однако, по его словам, говорить о масштабном форсировании Днепра пока рано. Волошин также опроверг слухи о проникновении российских ДРГ в сам Херсон.

Аналитики считают, что форсирование Днепра и закрепление на правом берегу будет крайне сложной задачей для российских войск. По мнению украинского военного эксперта Николая Сунгуровского, попытка прорыва с десантной операцией в текущих условиях маловероятна.

CNN отмечает, что восстановление контроля над Херсоном и прилегающими территориями остается одной из ключевых целей российского руководства. Регион был оккупирован в первые недели полномасштабного вторжения, но позже освобожден украинскими силами.

Тем временем мирное население города продолжает страдать от российских обстрелов и ударов беспилотников. По данным медицинских учреждений, в главной больнице Херсона находятся как минимум 25 пациентов, пострадавших в результате недавних атак.

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1537
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 336
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1679
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2907
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10446
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6765
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1964
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1658
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1180
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1997

ЭТО ВАЖНО

Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского
Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Реакция Зеленского обновлено 13:05
13:05 1537
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 336
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 1679
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 698
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 2907
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 10446
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 6765
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой
«Большой снос» в центре Баку. Архитектурное наследие под угрозой видео; фото
11:35 1964
Российское наступление в Украине набирает обороты
Российское наступление в Украине набирает обороты
11:19 1658
AZAL начинает полеты в два города Ирана
AZAL начинает полеты в два города Ирана
11:07 1180
Трамп попадет в ловушку Путина?
Трамп попадет в ловушку Путина?
11:02 1997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться