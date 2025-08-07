Россия готовится к захвату Херсона

Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Херсона, сосредоточив усилия на микрорайоне Корабел, расположенном на Карантинном острове. Как сообщает CNN, с начала августа российские войска атакуют мост, соединяющий район с остальной частью города, используя управляемые авиабомбы. По данным Херсонской военной администрации, в результате ударов погибли мирные жители.

В микрорайоне по-прежнему находятся около 1 800 человек, включая 187 маломобильных граждан и 31 ребенка. Из-за повреждения моста и осложнения доставки гуманитарной помощи власти призвали жителей Корабела эвакуироваться.

На фоне продолжающихся ударов обсуждается возможность подготовки российским командованием десантной операции в районе островов Херсонской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин подтвердил, что российская армия пытается высадить небольшие диверсионные группы на островную территорию. Однако, по его словам, говорить о масштабном форсировании Днепра пока рано. Волошин также опроверг слухи о проникновении российских ДРГ в сам Херсон.

Аналитики считают, что форсирование Днепра и закрепление на правом берегу будет крайне сложной задачей для российских войск. По мнению украинского военного эксперта Николая Сунгуровского, попытка прорыва с десантной операцией в текущих условиях маловероятна.

CNN отмечает, что восстановление контроля над Херсоном и прилегающими территориями остается одной из ключевых целей российского руководства. Регион был оккупирован в первые недели полномасштабного вторжения, но позже освобожден украинскими силами.

Тем временем мирное население города продолжает страдать от российских обстрелов и ударов беспилотников. По данным медицинских учреждений, в главной больнице Херсона находятся как минимум 25 пациентов, пострадавших в результате недавних атак.