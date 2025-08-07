USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Американская компания смоделировала исход жителей Газы за границу

13:08 90

Ведущая американская консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) по заказу израильских предпринимателей подготовила сценарии возможного переселения жителей сектора Газа в Сомали и самопровозглашенный Сомалиленд. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подготовка сценариев была завершена в марте 2025 года. По данным FT, BCG проанализировала различные варианты «временного переселения» палестинцев из Газы с экономической точки зрения — учитывались расходы на аренду и строительство жилья за рубежом, обеспечение людей питанием и медицинской помощью. Отдельно приводились возможные локации для размещения жителей анклава. Помимо Сомали, в списке также фигурировали населенные пункты Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Источники FT отмечают, что сценарии переселения стали частью масштабной работы BCG по подготовке плана послевоенного устройства сектора Газа с учетом предложений, озвученных президентом США Дональдом Трампом, включая идею взять анклав под американский контроль и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока».

Компания также участвовала в создании поддерживаемого США и Израилем Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Однако в начале лета, после сообщений о гибели мирных жителей у пунктов раздачи помощи GHF, BCG объявила о прекращении участия в проектах, связанных с Газой.

