Как украинцы относятся к мирному плану России?

Лишь 17% респондентов заявили, что могли бы согласиться на такие условия ради прекращения боевых действий.

Во всех регионах Украины преобладает резкое неприятие требований России. Поддержка подобных уступок остается на минимальном уровне.

Более приемлемым вариантом для украинцев является совместный «мирный план» Украины и Европы — его готовы поддержать 54% опрошенных (в мае — 51%). При этом 30% считают такой план категорически неприемлемым (в мае — 35%).

Так называемый условный план США принимают 39% участников опроса — это больше, чем в мае (29%). Однако для 49% он по-прежнему неприемлем (в мае — 62%). Многие респонденты отмечали, что этот вариант остается для них «трудным».