Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Как украинцы относятся к мирному плану России?

13:11 1216

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 76% граждан Украины категорически не принимают «мирный план», предполагающий выполнение требований России, пишет «Украинская правда».

Лишь 17% респондентов заявили, что могли бы согласиться на такие условия ради прекращения боевых действий.

Во всех регионах Украины преобладает резкое неприятие требований России. Поддержка подобных уступок остается на минимальном уровне.

Более приемлемым вариантом для украинцев является совместный «мирный план» Украины и Европы — его готовы поддержать 54% опрошенных (в мае — 51%). При этом 30% считают такой план категорически неприемлемым (в мае — 35%).

Так называемый условный план США принимают 39% участников опроса — это больше, чем в мае (29%). Однако для 49% он по-прежнему неприемлем (в мае — 62%). Многие респонденты отмечали, что этот вариант остается для них «трудным».

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
12:32 5603
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
14:10 1230
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским
13:53 1506
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 698
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1108
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа
14:47 3648
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1839
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3363
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4681
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
00:10 11220

