Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Попытка госпереворота в Германии: полиция задержала «граждан Рейха»

Полиция Баварии задержала троих предполагаемых участников движения рейхсбюргеров — так называемых «граждан Рейха», члены которого в декабре 2022 года пытались устроить государственный переворот. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов федеральной земли.

Задержанных подозревают в принадлежности к террористической организации, ставящей целью насильственное свержение государственного строя. Обыски прошли в Баварии — в округах Форххайм и Нюрнбергерланд, в Саксонии — в районах Рудные Горы и Хемниц, а также в Тюрингии — в районе Айхсфельд. По данным полиции, трое задержанных, как и другие предполагаемые сторонники группы, проходили обучение стрельбе из пистолетов и длинноствольного оружия в апреле 2022 года на территории бывшего стрельбища Бундесвера недалеко от Байройта в Верхней Франконии.

Следствие полагает, что тренировки были частью подготовки к возможному нападению на Бундестаг — парламент Германии. В рамках дела расследуются действия шести человек: пяти мужчин и одной женщины в возрасте от 40 до 61 года. Ордера на арест троих подозреваемых были выданы еще до начала обысков. По данным Земельного управления уголовной полиции, в ходе обысков изъяты предметы, подпадающие под действие законодательства об оружии, а также устройства для хранения данных.В операции были задействованы около 300 сотрудников полиции.

В Германии сегодня рассматриваются три крупных судебных дела против членов движения «граждане Рейха», обвиняемых в подготовке переворота.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
