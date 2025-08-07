Попытка госпереворота в Германии: полиция задержала «граждан Рейха»

Задержанных подозревают в принадлежности к террористической организации, ставящей целью насильственное свержение государственного строя. Обыски прошли в Баварии — в округах Форххайм и Нюрнбергерланд, в Саксонии — в районах Рудные Горы и Хемниц, а также в Тюрингии — в районе Айхсфельд. По данным полиции, трое задержанных, как и другие предполагаемые сторонники группы, проходили обучение стрельбе из пистолетов и длинноствольного оружия в апреле 2022 года на территории бывшего стрельбища Бундесвера недалеко от Байройта в Верхней Франконии.

Следствие полагает, что тренировки были частью подготовки к возможному нападению на Бундестаг — парламент Германии. В рамках дела расследуются действия шести человек: пяти мужчин и одной женщины в возрасте от 40 до 61 года. Ордера на арест троих подозреваемых были выданы еще до начала обысков. По данным Земельного управления уголовной полиции, в ходе обысков изъяты предметы, подпадающие под действие законодательства об оружии, а также устройства для хранения данных.В операции были задействованы около 300 сотрудников полиции.



В Германии сегодня рассматриваются три крупных судебных дела против членов движения «граждане Рейха», обвиняемых в подготовке переворота.