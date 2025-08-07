Санкции не работают. Теневой флот растет

Согласно последнему еженедельному отчету BRS Shipbrokers, «серый» флот растет примерно на 30 судов в месяц. По оценкам брокерской компании, текущий флот насчитывает 1140 судов общим дедвейтом 127 млн тонн, включая нефтяные танкеры дедвейтом более 3000 тонн, но без учета специализированных судов и газовозов. На конец декабря 2024 года флот насчитывал 930 судов (дедвейтом 110 млн тонн), что свидетельствует о значительном росте с начала года.

Несмотря на периодически ужесточающиеся санкции США, Евросоюза и других западных стран, теневой танкерный флот, занимающийся транспортировкой российской, иранской и венесуэльской нефти, растет как снежный ком.

По оценкам BRS, в настоящее время к «серому» флоту относятся 977 судов дедвейтом более 34 000 тонн, что в сумме составляет 126 млн тонн. Это составляет целых 17% от мирового танкерного флота этой категории. В этом сегменте флот включает 166 танкеров VLCC и 133 танкера Suezmax, то есть на «серый» флот теперь приходится 18% от общей вместимости мировых нефтяных танкеров.

Компания BRS Shipbrokers отметила, что рост числа судов, находящихся под санкциями, оказывает очевидное влияние на состав «серого» флота. Год назад под санкциями числился всего 191 танкер (примерно 25% «серого» флота), в основном из-за косвенных связей с Ираном, Россией или Венесуэлой через их владельцев или операторов. Сегодня это число выросло до 886 судов, что составляет 78% от текущего «серого» флота.

Аналитики отметили растущую рыночную риторику, согласно которой усиление санкций способствует перепрофилированию старых танкеров основного флота в «серый» флот. Хотя некоторые покупатели российской и иранской нефти, как сообщается, предпочитают фрахтовать суда, не подпадающие под санкции, недавнее снижение предельного уровня цен на российскую сырую нефть может привести к увеличению объемов транспортировки российских баррелей на «серых» судах, особенно если производители откажутся принимать более низкие цены.

Это контрастирует с кратковременным ростом объемов перевозок в России в начале этого года, вызванным снижением цен на нефть. BRS приходит к выводу, что если покупатели продолжат избегать санкционного тоннажа, «серый» флот, вероятно, продолжит расширяться, причем особенно востребованными, вероятно, будут «Афрамаксы».

В отчете также подчеркивается, что ужесточение внесения в черный список судов, перевозящих иранскую нефть, со стороны США может способствовать дальнейшему притоку танкеров VLCC и Suezmax в «серый» флот. BRS ожидает, что стабильные поставки российской и иранской нефти сохранятся до конца года, что обеспечит постоянный спрос на этот теневой флот.

По оценкам BRS, средний возраст «серого» танкерного флота составляет 20 лет, в то время как средний возраст основного флота составляет почти 15 лет. Эта увеличивающаяся разница в возрасте подчеркивает тенденцию: вместо того чтобы идти на слом, старые танкеры все чаще продаются на серый рынок для дальнейшей торговли.

Аналитики отмечают, что выход из «серого» флота затруднен, если суда не продаются другим операторам «серого» флота. Это во многом связано с тем, что покупатели за наличные и судоразделочные верфи работают с долларами США, а работа с судами, находящимися под санкциями, подвергает их риску отключения от финансовой системы США в случае принятия мер принудительного характера.