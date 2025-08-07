USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Российские акции взлетели после новости о встрече Путина и Трампа

13:36 743

Российский рынок акций бурно отреагировал на новость о грядущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую Белый дом анонсировал накануне, а в четверг подтвердил Кремль.

Индекс Мосбиржи, куда входят бумаги 40 крупнейших российских компаний, к 12:43 по Баку подскочил на 4,6% и достигал отметки 2894,36 пункта — максимальной за последние два месяца.

Рост рынка стал рекордным с 13 февраля, когда Путин и Трамп провели первые телефонные переговоры.

Акции «Газпрома» подорожали на 3,5%, «Роснефти» — на 1,2%, «Новатэка» — на 5,3%, «Совкомфлота» — на 2,7%. Отстают бумаги крупнейших госбанков, которые столкнулись с резким ростом просрочек по кредитам и, по данным Bloomberg, могут попросить государство о помощи уже в следующем году. Сбер вырос на 1%, ВТБ — на 0,9%. Следом дорожает рубль: курс юаня снизился на 0,7%, до 11,02 рубля. Доллар на межбанковском рынке потерял 0,8%, евро — 0,7%. Курсы опустились до 79,33 и 92,81 рубля соответственно.

О том, что президенты РФ и США могут встретиться, чтобы обсудить завершение войны в Украине, накануне объявил сам Трамп — вскоре после того, как в Вашингтон вернулся его спецпредставитель Стивен Уиткофф, который провел трехчасовые переговоры с Путиным в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг подтвердил: договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне «в принципе согласована».

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 5610
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 1241
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 1515
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 702
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1112
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47 3661
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1844
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3369
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4683
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 11224

