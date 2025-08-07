Российские акции взлетели после новости о встрече Путина и Трампа

Российский рынок акций бурно отреагировал на новость о грядущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую Белый дом анонсировал накануне, а в четверг подтвердил Кремль.

Индекс Мосбиржи, куда входят бумаги 40 крупнейших российских компаний, к 12:43 по Баку подскочил на 4,6% и достигал отметки 2894,36 пункта — максимальной за последние два месяца.

Рост рынка стал рекордным с 13 февраля, когда Путин и Трамп провели первые телефонные переговоры.

Акции «Газпрома» подорожали на 3,5%, «Роснефти» — на 1,2%, «Новатэка» — на 5,3%, «Совкомфлота» — на 2,7%. Отстают бумаги крупнейших госбанков, которые столкнулись с резким ростом просрочек по кредитам и, по данным Bloomberg, могут попросить государство о помощи уже в следующем году. Сбер вырос на 1%, ВТБ — на 0,9%. Следом дорожает рубль: курс юаня снизился на 0,7%, до 11,02 рубля. Доллар на межбанковском рынке потерял 0,8%, евро — 0,7%. Курсы опустились до 79,33 и 92,81 рубля соответственно.

О том, что президенты РФ и США могут встретиться, чтобы обсудить завершение войны в Украине, накануне объявил сам Трамп — вскоре после того, как в Вашингтон вернулся его спецпредставитель Стивен Уиткофф, который провел трехчасовые переговоры с Путиным в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг подтвердил: договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне «в принципе согласована».